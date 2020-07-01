التحالف يعلن بدء عملية عسكرية تستهدف «قدرات الحوثيين وأهداف مشروعة»

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اعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، بدء عملية عسكرية على أهداف مشروعة لميليشيا الحوثي.
وقال إن العملية تهدف لتحييد وتدمير القدرات النوعية واستجابة للتهديد.
كما أعلن أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا لاحقا حول العملية العسكرية.
وشنت طائرات التحالف غارات عنيفة في صنعاء وصعدة استهدفت مواقع ومعسكرات الحوثيين صباح اليوم.