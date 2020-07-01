خمس دول تعرض استضافة نهائيات كأس آسيا بينها دولتان خليجيتان بالأرقام.. خسائر كبيرة للحوثيين في جبهة قانية خلال اسبوع واحد فقط شاهد هدايا محمد صلاح إلى 30 ألف شخص من أهل بلدته... صور حفل زفاف يتحول إلى مأساة .. وفاة العريس وأصابه 95 من الضيوف ستة أسباب لا يعرفها العرب عن هذا المشروب الصحي التحالف يعلن بدء عملية عسكرية تستهدف «قدرات الحوثيين وأهداف مشروعة» تهديد جديد من المليشيات الحوثية يستهدف السعودية استبعاد معين وبن دغر والبركاني يقبل بدور الوسيط.. مصادر خاصة تكشف حقيقة التوافق على رئيس جديد للحكومة وكواليس مايدور في الرياض تعرف على السعودية التي تشغل منصبا رفيعا في الصحة العالمية وماذا قالت عن كورونا المسكوت عنه في زواج زينب سليماني .. هكذا خالفت الأعراف والتقاليد في إيران
أعلنت المليشيات الحوثية أن قواتها مستمرة في تنفيذ "العمليات الاستراتيجية الهجومية واسعة النطاق" في العمق السعودي.
. وشدد وزير دفاع المليشيات الحوثية (التي تتخذ من صنعاء مقرا لها)، محمد ناصر العاطفي، في تصريح لوكالة "سبأ الحوثية أن القوة الصاروخية والطيران المسير للجماعة "فرض معادلاته على واقع المواجهة وعكس ما يمتلكه اليمن من قدرات عسكرية قادرة على ردع العدوان واستهداف مواقعه الاستراتيجية والحيوية