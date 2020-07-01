تهديد جديد من المليشيات الحوثية يستهدف السعودية

الأربعاء 01 يوليو-تموز 2020 الساعة 05 مساءً / مارب برس - مارب

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أعلنت المليشيات الحوثية أن قواتها مستمرة في تنفيذ "العمليات الاستراتيجية الهجومية واسعة النطاق" في العمق السعودي.

. وشدد وزير دفاع المليشيات الحوثية (التي تتخذ من صنعاء مقرا لها)، محمد ناصر العاطفي، في تصريح لوكالة "سبأ الحوثية أن القوة الصاروخية والطيران المسير للجماعة "فرض معادلاته على واقع المواجهة وعكس ما يمتلكه اليمن من قدرات عسكرية قادرة على ردع العدوان واستهداف مواقعه الاستراتيجية والحيوية