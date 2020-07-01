بينها 3 دول عربية.. اوروبا تفتح ابوابها أمام 15 بلدا لم تخوض حربا ولم تحرز نصرا.. قوات طارق صالح وعودة ضباط الحرس الى صف الحوثيين غارات عنيفة على صنعاء ومحيطها واخرى تقصف معسكرا في صعدة .. المواقع المستهدفة صورة وتعليق.. شقاء وبؤس في زمن الحوثي وكورونا غريفيث يسعى لإرضاء الحوثي بتمرير مسودة معدلة وهادي يواجهه بموقف ثابت مقاتلات التحالف تدك مواقع المليشيات الحوثية وما زال التحليق مستمر حتى الحظة قتلوهم وأحرقوهم....تفاصيل جريمة بشعة هزت سوريا انضمام قيادي كبير في جبهة الساحل الغربي لقوات طارق إلى صفوف مليشيات الحوثي الأسلحة الروسية الجديدة تسبب الهلوسة والهذيان للجيش الأمريكي...وهذا هو السبب ظهور فيروس جديد وتحذيرات قد يتحول إلى جائحة وكارثة بين البشر
شن طيران التحالف العربي اليوم الاربعاء غارات عنيفة استهدفت مواقع متفرقة في العاصمة صنعاء، واخرى بمحافظة صعدة.
وقال شهود عيان لمأرب برس ان انفجارات قوية سمع دويها في صنعاء ،وسط تحليق مكثف للطيران.
وبحسبهم؛ فقد تركز القصف على جبل النهدين ونقم ومعسكر السواد،وعطان.
فيما قال اعلام الحوثيين ان غارات استهدفت مديرية سنحان ومطار صنعاء ومعسكر الحفا وغارات في أرحب وكلية الهندسة بشعوب وغارات اخرى في صعدة استهدفت معسكر الجمهورية.
وتأتي الغازات بعد ايام من قصف مواقع عسكرية للحوثيين بصنعاء.