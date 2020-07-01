غارات عنيفة على صنعاء ومحيطها واخرى تقصف معسكرا في صعدة .. المواقع المستهدفة

الأربعاء 01 يوليو-تموز 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

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شن طيران التحالف العربي اليوم الاربعاء غارات عنيفة استهدفت مواقع متفرقة في العاصمة صنعاء، واخرى بمحافظة صعدة.

وقال شهود عيان لمأرب برس ان انفجارات قوية سمع دويها في صنعاء ،وسط تحليق مكثف للطيران.

وبحسبهم؛ فقد تركز القصف على جبل النهدين ونقم ومعسكر السواد،وعطان.

فيما قال اعلام الحوثيين ان غارات استهدفت مديرية سنحان ومطار صنعاء ومعسكر الحفا وغارات في أرحب وكلية الهندسة بشعوب وغارات اخرى في صعدة استهدفت معسكر الجمهورية.

وتأتي الغازات بعد ايام من قصف مواقع عسكرية للحوثيين بصنعاء.