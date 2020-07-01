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صورة وتعليق.. شقاء وبؤس في زمن الحوثي وكورونا

الأربعاء 01 يوليو-تموز 2020 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-إب
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هؤلاء ليسوا في مظاهرة شعبية او مهرجان جماهيري .. انهم مواطنون بسطاء يتزاحمون امام احدى محطات الوقود لتعبئة دراجاتهم النارية التي يعتمدون عليها في توفير قوت يومهم واعالة اسرهم.

الصورة لتجمع سائقي الدراجات النارية في طوابير طويلة أمام إحدى محطات الوقود بمنطقة المرزوم بوادي السحول شمال مدينة إب الخاضعة لسيطرة الحوثيين .

حيث تشهد إب ومحافظات اخرى بينها صنعاء ازمة وقود خانقة في ظل تفشي فيروس كورونا.

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