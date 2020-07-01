مقاتلات التحالف تدك مواقع المليشيات الحوثية وما زال التحليق مستمر حتى الحظة

الأربعاء 01 يوليو-تموز 2020 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-خاص

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قال شهود عيان إن مقاتلات التحالف العربي شنت اليوم عدد من الغارات المركزة والتى استهدفت مواقع المليشيات الحوثية بمحافظة صنعاء وقد توزعة على جبل النهدين، وجبل نقم، ومعسكر السواد.

كما افاد المصدر ان طيران التحالف تستهدف ايضاً بخمس غارات مطار صنعاء الدولي وغارتين في سنحان.

وفادت مصادر محلية في محافظة صعدةان طيران التحالف العربي نفذا اربع غارات على المحافظة ومازالت تحلق حتى الحظة