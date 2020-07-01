بينها 3 دول عربية.. اوروبا تفتح ابوابها أمام 15 بلدا لم تخوض حربا ولم تحرز نصرا.. قوات طارق صالح وعودة ضباط الحرس الى صف الحوثيين غارات عنيفة على صنعاء ومحيطها واخرى تقصف معسكرا في صعدة .. المواقع المستهدفة صورة وتعليق.. شقاء وبؤس في زمن الحوثي وكورونا غريفيث يسعى لإرضاء الحوثي بتمرير مسودة معدلة وهادي يواجهه بموقف ثابت مقاتلات التحالف تدك مواقع المليشيات الحوثية وما زال التحليق مستمر حتى الحظة قتلوهم وأحرقوهم....تفاصيل جريمة بشعة هزت سوريا انضمام قيادي كبير في جبهة الساحل الغربي لقوات طارق إلى صفوف مليشيات الحوثي الأسلحة الروسية الجديدة تسبب الهلوسة والهذيان للجيش الأمريكي...وهذا هو السبب ظهور فيروس جديد وتحذيرات قد يتحول إلى جائحة وكارثة بين البشر
قال شهود عيان إن مقاتلات التحالف العربي شنت اليوم عدد من الغارات المركزة والتى استهدفت مواقع المليشيات الحوثية بمحافظة صنعاء وقد توزعة على جبل النهدين، وجبل نقم، ومعسكر السواد.
كما افاد المصدر ان طيران التحالف تستهدف ايضاً بخمس غارات مطار صنعاء الدولي وغارتين في سنحان.
وفادت مصادر محلية في محافظة صعدةان طيران التحالف العربي نفذا اربع غارات على المحافظة ومازالت تحلق حتى الحظة