قتلوهم وأحرقوهم....تفاصيل جريمة بشعة هزت سوريا انضمام قيادي كبير في جبهة الساحل الغربي لقوات طارق إلى صفوف مليشيات الحوثي الأسلحة الروسية الجديدة تسبب الهلوسة والهذيان للجيش الأمريكي...وهذا هو السبب ظهور فيروس جديد وتحذيرات قد يتحول إلى جائحة وكارثة بين البشر وزارة الدفاع......... تنعي قائد اللواء 103 مشاه ميكا وصول اليمنيين العالقين في مصر والإمارات إلى مطار سيئون وزير الإعلام ....تهريب الأسلحة الإيرانية للمليشيات الحوثية عدوان مرفوض وانتهاك صارخ للقوانين الدولية غريفيث ...يقدم مسودة جديدة بعد تعديلها بطلب من مليشيات الحوثي للحل الشامل باليمن شبوة.....تدشين عملية ترقيم الدرجات النارية وضبط المخالفين مصادر في الرياض تكشف حقيقة تشكيل لجنة خماسية للتشاور حول اختيار حكومة جديدة
كشف محمد البخيتي عضو المكتب السياسي للحوثيين عن وصول قيادي في قوات طارق عفاش بجبهة الساحل الغربي الى صنعاء وإعلان إنضمامه لصفوف المليشيات الحوثية.
وقال البخيتي في تغريدة له انه تم الإستقبال بحضور نائب رئيس لجنة المصالحة الوطنية الشيخ علي القيسي، و د. طارق الشامي رئيس الدائرة الاعلامية لحزب المؤتمر وعدد من أعضاء مجلس الشورى، العميد ركن عبد الملك الأبيض رئيس العمليات المتقدمة في جبهة الساحل الغربي لقوات طارق عفاش.
هذا وقد كان هناك معلومات متضاربة حول اتفاق عسكري بين مليشيات الحوثي وطارق عفاش يقضي بتدريب كوادر عسكريه حوثيه بمعسكرات طارق في الساحل الغربي ومن ثم ارسالهم لقيادة المعارك ضد الشرعيه في مأرب والبيضاء