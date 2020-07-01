انضمام قيادي كبير في جبهة الساحل الغربي لقوات طارق إلى صفوف مليشيات الحوثي

الأربعاء 01 يوليو-تموز 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-خاص

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كشف محمد البخيتي عضو المكتب السياسي للحوثيين عن وصول قيادي في قوات طارق عفاش بجبهة الساحل الغربي الى صنعاء وإعلان إنضمامه لصفوف المليشيات الحوثية.

وقال البخيتي في تغريدة له انه تم الإستقبال بحضور نائب رئيس لجنة المصالحة الوطنية الشيخ علي القيسي، و د. طارق الشامي رئيس الدائرة الاعلامية لحزب المؤتمر وعدد من أعضاء مجلس الشورى، العميد ركن عبد الملك الأبيض رئيس العمليات المتقدمة في جبهة الساحل الغربي لقوات طارق عفاش.

هذا وقد كان هناك معلومات متضاربة حول ‏اتفاق عسكري بين مليشيات الحوثي وطارق عفاش يقضي بتدريب كوادر عسكريه حوثيه بمعسكرات طارق في الساحل الغربي ومن ثم ارسالهم لقيادة المعارك ضد الشرعيه في مأرب والبيضاء