ظهور فيروس جديد وتحذيرات قد يتحول إلى جائحة وكارثة بين البشر

الأربعاء 01 يوليو-تموز 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أفادت دراسة بأن فيروساً جديداً من فيروسات الإنفلونزا اكتُشف في خنازير بالصين أصبح أكثر عدوى للبشر وتجب مراقبته من كثب خشية أن يتحول إلى «فيروس وبائي» محتمل.

ونقلت ، أمس (الثلاثاء)، عن ورقة منشورة في دورية أميركية، أن فريقاً من الباحثين الصينيين درس فيروسات الإنفلونزا المكتشفة في الخنازير بين عامي 2011 و2018، ورصد فيروس «جي4»، وهو من سلالة فيروس «إتش1 إن1»، وفيه كل «السمات المميزة الضرورية لفيروس وبائي مرشح».

وقال الباحثون في «دورية وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم» إن مستويات مرتفعة من الفيروس رُصدت في دماء العاملين بمزارع الخنازير، مضيفين أنه يتعيّن إجراء مراقبة وثيقة على نحو عاجل للتجمعات البشرية، خصوصاً العاملين في قطاع تربية الخنازير.

وتسلط الدراسة الضوء على مخاطر الفيروسات التي تكسر الحاجز بين الأنواع وتنتقل إلى الإنسان، خصوصاً في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية في الصين، حيث يعيش الملايين على مقربة من المزارع ومنشآت تربية الحيوانات والمجازر والأسواق الرطبة.

وقال كارل بيرجستروم، وهو عالم أحياء في جامعة واشنطن، إن الفيروس الجديد يمكنه إصابة البشر، لكن لا يوجد خطر وشيك من جائحة جديدة. وأضاف عبر «تويتر» بعد نشر الدراسة: «لا يوجد دليل على أن (جي4) ينتقل بين البشر رغم التعرض بكثافة له لمدة 5 سنوات».