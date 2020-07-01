قتلوهم وأحرقوهم....تفاصيل جريمة بشعة هزت سوريا انضمام قيادي كبير في جبهة الساحل الغربي لقوات طارق إلى صفوف مليشيات الحوثي الأسلحة الروسية الجديدة تسبب الهلوسة والهذيان للجيش الأمريكي...وهذا هو السبب ظهور فيروس جديد وتحذيرات قد يتحول إلى جائحة وكارثة بين البشر وزارة الدفاع......... تنعي قائد اللواء 103 مشاه ميكا وصول اليمنيين العالقين في مصر والإمارات إلى مطار سيئون وزير الإعلام ....تهريب الأسلحة الإيرانية للمليشيات الحوثية عدوان مرفوض وانتهاك صارخ للقوانين الدولية غريفيث ...يقدم مسودة جديدة بعد تعديلها بطلب من مليشيات الحوثي للحل الشامل باليمن شبوة.....تدشين عملية ترقيم الدرجات النارية وضبط المخالفين مصادر في الرياض تكشف حقيقة تشكيل لجنة خماسية للتشاور حول اختيار حكومة جديدة
نعت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة قائد اللواء 103مشاه ميكا العميد الركن علي محمد القملي، الذي وافاه الأجل إثر تعرضه لمرض عضال، بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال والتضحية.
وجاء في البيان " لقد كان الفقيد واحدا من أبرز القادة الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن.. وبرحيله يخسر الوطن واحدا من رجالاته المخلصين الذين خلدوا مواقف شجاعة وثابتة في الدفاع عن الثورة والجمهورية والثوابت الوطنية ووقفوا بشجاعة في وجه مشاريع الإمامة والكهنوت وأطماع الاستعمار وأحلام التفتيت والتقسيم".
ولقد خسرت القوات المسلحة أحد ضباطها الذين ساهموا في بناء وتطوير القوات المسلحة، وكان مثالا في الجندية والقيادة والانضباط في مختلف المناصب العسكرية والمهام التي تم تكليفه بها، وعاش وفيا للوطن وللقسم العسكري.
وعبرت وزارة الدفاع ورئاسة الأركان عن صادق التعازي وعظيم المواساة لأسرة وذوي الفقيد ولجميع منتسبي القوات المسلحة.. سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته غفرانه وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.