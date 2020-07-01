وزارة الدفاع......... تنعي قائد اللواء 103 مشاه ميكا

الأربعاء 01 يوليو-تموز 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- خاص

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نعت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة قائد اللواء 103مشاه ميكا العميد الركن علي محمد القملي، الذي وافاه الأجل إثر تعرضه لمرض عضال، بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال والتضحية.

وجاء في البيان " لقد كان الفقيد واحدا من أبرز القادة الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن.. وبرحيله يخسر الوطن واحدا من رجالاته المخلصين الذين خلدوا مواقف شجاعة وثابتة في الدفاع عن الثورة والجمهورية والثوابت الوطنية ووقفوا بشجاعة في وجه مشاريع الإمامة والكهنوت وأطماع الاستعمار وأحلام التفتيت والتقسيم".

ولقد خسرت القوات المسلحة أحد ضباطها الذين ساهموا في بناء وتطوير القوات المسلحة، وكان مثالا في الجندية والقيادة والانضباط في مختلف المناصب العسكرية والمهام التي تم تكليفه بها، وعاش وفيا للوطن وللقسم العسكري.

وعبرت وزارة الدفاع ورئاسة الأركان عن صادق التعازي وعظيم المواساة لأسرة وذوي الفقيد ولجميع منتسبي القوات المسلحة.. سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته غفرانه وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.