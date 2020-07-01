وصول اليمنيين العالقين في مصر والإمارات إلى مطار سيئون

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وصلت مساء اليوم الى مطار سيئون الدولي طائرتين يمنية واماراتية تحملان على متنهما ٣٨٣ راكبا من اليمنيين العالقين في مصر والامارات.
كما تم اجراء الإجراءات الإحترازية عند وصولهم الى مطار سيئون من قبل الأطقم الطبية والعاملين المختصين بالمطار.
وتعد الرحلة القادمة من دبي اول الرحلات الواصلة من الامارات الى مطار سيئون الدولي لنقل العالقين هناك بموجب البروتوكول الصادر عن اللجنة العليا للطوارئ الذي ينص عدم نقل العالقين الا بعد خضوعهم للفحص للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا قبل صعودهم للطائرة الناقلة.
كما تم اتخاذ الإجراءات الإحترازية عند وصولهم الى مطار سيئون من قبل الأطقم الطبية العاملة في المطار.