وزير الإعلام ....تهريب الأسلحة الإيرانية للمليشيات الحوثية عدوان مرفوض وانتهاك صارخ للقوانين الدولية

الأربعاء 01 يوليو-تموز 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-خاص

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اكد وزير الإعلام معمر الارياني ان ‏استمرار تهريب الأسلحة الإيرانية للمليشيا الحوثية عدوان مرفوض على الشعب اليمني، وتعدي سافر على أمن واستقرار اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، وانتهاك صارخ للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمنية وفي مقدمتها القرارات الدولية بشأن حضر توريد الأسلحة للمليشيات.

وأوضح وزير الاعلام ان ضبط القوات المشتركة للتحالف كميات من الأسلحة الإيرانية كانت في طريقها لمليشيا الحوثي في عمليتين نوعيتين، يؤكد استمرار الدعم الإيراني لهذه المليشيا وتزويدها بالتكنولوجيا العسكرية المتقدمة لقتل اليمنيين واستهداف دول الجوار وتهديد خطوط الملاحة الدولية وزعزعة الامن الإقليمي والدولي.

‏وطالب الارياني المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بمواقف حازمة إزاء استمرار التدخلات الإيرانية في اليمن ودعمها لمليشيا الحوثي بالأموال والأسلحة والخبراء، ومساعيها لتأجيج نيران الحرب في اليمن، وإفشال كل جهود الحل السلمي للازمة خدمة لأجندتها التخريبية في المنطقة والعالم.