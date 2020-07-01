قتلوهم وأحرقوهم....تفاصيل جريمة بشعة هزت سوريا انضمام قيادي كبير في جبهة الساحل الغربي لقوات طارق إلى صفوف مليشيات الحوثي الأسلحة الروسية الجديدة تسبب الهلوسة والهذيان للجيش الأمريكي...وهذا هو السبب ظهور فيروس جديد وتحذيرات قد يتحول إلى جائحة وكارثة بين البشر وزارة الدفاع......... تنعي قائد اللواء 103 مشاه ميكا وصول اليمنيين العالقين في مصر والإمارات إلى مطار سيئون وزير الإعلام ....تهريب الأسلحة الإيرانية للمليشيات الحوثية عدوان مرفوض وانتهاك صارخ للقوانين الدولية غريفيث ...يقدم مسودة جديدة بعد تعديلها بطلب من مليشيات الحوثي للحل الشامل باليمن شبوة.....تدشين عملية ترقيم الدرجات النارية وضبط المخالفين مصادر في الرياض تكشف حقيقة تشكيل لجنة خماسية للتشاور حول اختيار حكومة جديدة
اكد وزير الإعلام معمر الارياني ان استمرار تهريب الأسلحة الإيرانية للمليشيا الحوثية عدوان مرفوض على الشعب اليمني، وتعدي سافر على أمن واستقرار اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، وانتهاك صارخ للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمنية وفي مقدمتها القرارات الدولية بشأن حضر توريد الأسلحة للمليشيات.
وأوضح وزير الاعلام ان ضبط القوات المشتركة للتحالف كميات من الأسلحة الإيرانية كانت في طريقها لمليشيا الحوثي في عمليتين نوعيتين، يؤكد استمرار الدعم الإيراني لهذه المليشيا وتزويدها بالتكنولوجيا العسكرية المتقدمة لقتل اليمنيين واستهداف دول الجوار وتهديد خطوط الملاحة الدولية وزعزعة الامن الإقليمي والدولي.
وطالب الارياني المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بمواقف حازمة إزاء استمرار التدخلات الإيرانية في اليمن ودعمها لمليشيا الحوثي بالأموال والأسلحة والخبراء، ومساعيها لتأجيج نيران الحرب في اليمن، وإفشال كل جهود الحل السلمي للازمة خدمة لأجندتها التخريبية في المنطقة والعالم.