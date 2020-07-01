غريفيث ...يقدم مسودة جديدة بعد تعديلها بطلب من مليشيات الحوثي للحل الشامل باليمن

الأربعاء 01 يوليو-تموز 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- خاص

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بحث الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مع المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث، مسودة معدلة لحل شامل والتوصل إلى وقف إطلاق النار، إلى جانب الاتفاق على التدابير الإنسانية والاقتصادية واستئناف عملية السلام.

وأكد الرئيس هادي خلال لقائه غريفيث أمس في الرياض الحرص على تحقيق السلام وفق المرجعيات الثلاث، الذي يفضي إلى تحقيق الأمن والاستقرار المستدام في اليمن والمنطقة بعيداً عن الحلول الترقيعية وترحيل الأزمات، على حد قوله.

وقدر هادي جهود المبعوث الأممي ومحاولاته الدؤوبة لتحقيق السلام رغم تعنت وعدم رغبة ميليشيا الحوثي الانقلابية من تنفيذ تعهداتها والتزاماتها في مختلف مراحل ومحطات السلام.

من جانبه، كشف مارتن غريفيث أنه ناقش مع الرئيس اليمني مسودّة الإعلان المشترك الرامي إلى التوصّل إلى وقف إطلاق نار شامل في اليمن والاتفاق على تدابير إنسانية واقتصادية واستئناف عملية السلام، مثمناً كثيراً دعم الرئيس اليمني له المستمر.

وكان المبعوث الأممي قدم مسودة مقترحاته للسلام في اليمن لطرفي الأزمة الشرعية والحوثيين قبل أشهر، حيث وافقت عليها الحكومة الشرعية، فيما رفض الحوثيون هذه المقترحات وطالبوا بتعديلها ووضع شروط إضافية.

ووفقاً لمصادر يمنية، قد يسعى غريفيث خلال الفترة القادمة إلى تقديم مسودة معدلة لاتفاق إطلاق النار الشامل والإجراءات الاقتصادية والإنسانية واستئناف عملية السلام، في محاولة لنيل رضا الميليشيات الحوثية.

وعبر مصدر حكومي يمني عن استغرابه لعدم إشارة المبعوث الأممي لموافقة الشرعية اليمنية على مسودة مقترحاته التي قدمها قبل أشهر، أثناء إحاطة الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي.