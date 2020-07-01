شبوة.....تدشين عملية ترقيم الدرجات النارية وضبط المخالفين

الأربعاء 01 يوليو-تموز 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- خاص

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دشنت شرطة السير بمحافظة شبوة اليوم عملية ترقيم الدرجات النارية بالمحافظة وذلك في اطار خطتها لترقيم مختلف انواع المركبات بالمحافظة.

ونوه مدير الادارة باهمية عملية الترقيم لدرجات النارية ولاول مرة بالمحافظة، لافتا بانها ستعمل على وضع قاعدة بيانات حديثة لدرجات ومالكيها، مفيدا بترقيم حوالي مائة دراجة نارية خلال اليوم الاولى منها، مؤكدا تواصلها حتى استكمال ترقيم كافة انواع الدرجات بالمحافظة ومديرياتها.

مشيرا بان قانون المرور يمنع حركة السير لمختلف انواع المركبات والدراجات التي لا تحمل لوحات معدنية، مثنيا على رعاية قيادتي المحافظة والامن فيها لهذه العملية، مشيدا بدعمهم وتزويدهم للادارة بمختلف لوحات المركبات والكروت الآلية الخاصة بحركتها.

واوضح المدير شنيتر بترقيم الف مركبة متنوعة منذ شهر ابريل الماضي، مشددا بان شرطة السير ورجالها الاشاوس سيعملون على ايقاف اية مركبة لا تحمل لوحات معدنية صادرة منها مع رخصة السير الخاصة بها.