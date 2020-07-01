مصادر في الرياض تكشف حقيقة تشكيل لجنة خماسية للتشاور حول اختيار حكومة جديدة

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نفت مصادر سياسية يمنية مطلعة، الثلاثاء 30 يونيو/حزيران، انباء تحدثت عن حول تشكيل لجنة خماسية "لتحديد معايير ومواصفات الأشخاص، الذين سيتم إختيارهم لشغل منصب رئيس الوزراء و24 حقيبة وزارية".
وقالت المصادر لـ”مأرب برس“، ان ما تم تداوله يأتي في اطار حملة التضليل التي تتبناها بعض المطابخ الاعلامية لحرف مسار تنفيذ اتفاق الرياض ومحاولة التأثير عليه.
واوضحت ان نقاشات كالمشار اليها لا تعدو عن كونها تخيلات من وحي المطابخ التي تعمل لجهات واطراف عملت ولا تزال تعمل منذ اليوم توقيع اتفاق الرياض لاعاقته وافشاله.
وكانت وسائل اعلام محلية قد تناقلت شائعة عن تشكيل لجنة خماسية تتكون من؛ نائب رئيس البرلمان محمد الشدادي، وأربعة من مستشاري الرئيس هادي، (عبدالملك المخلافي، محمد بن موسى العامري، نصر طه مصطفى، وعلي منصر محمد).