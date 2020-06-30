معلومات وأرقام صادمة تكشف لأول مرة عن ”منطقة الـ12 ألف عقيد العسكرية“.. يقودها متمرد و55% من ميزانية الجيش تذهب إليها نقابة الصحفيين اليمنيين تعلن موقفا حازما من ”أصدقاء اسرائيل السريين“ وظهور ناشطين يمنيين في وسائل إعلام إسرائيلية ”البركاني“ لـ”غريفيث“: وقف اطلاق النار في هذه الظروف الخطيرة من أولويات الشرعية طريقة مذهلة وللأول مرة تتعرف عليها تجعلك تنام في غضون 10 ثوان بتوجيهات عسكرية عليا ... دولة عربية تمنع اللحوم عن ضباطها وعساكرها سلطات الانقلاب الحوثية تحذر من ”كارثة وشيكة“ في صنعاء علماء الصحة يكشفون معلومات غريبة جدا عن مصابي كورونا ونشرهم للوباء لماذا حظرت الهند تطبيق تيك توك أفضل 100 شركة عائلية عربية في الشرق الأوسط لعام 2020.. المستشارة الألمانية ميركل تكشف في مؤتمر صحفي: لهذا السبب لا أرتدي الكمامة
أفادت مصادر حكومية رفيعة، الثلاثاء 30 يونيو/حزيران، بان رئيس الوزراء معين عبدالملك، شكى خلال لقائه بالهيئة الاستشارية لمجلس النواب، من وجود تحديات مالية وسياسية وأمنية تواجه حكومته.
وقالت المصادر لـ”مأرب برس“، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، ان معين عبد الملك رد على عدد من الأسئلة المحيرة التي وجهتها له هيئة رئاسة مجلس النواب، وعند سؤاله عن أسباب تأخر صرف مرتبات الجيش الوطني، أكد رئيس الوزراء ان المنطقة العسكريه الرابعه تأخذ أكثر من 55% من مخصصات وزاره الدفاع من الرواتب.
والأحد المنصرم 28 يونيو/حزيران، عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب والهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية اجتماعاً مشترك مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من أعضاء الحكومة، للوقوف أمام تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية.
في السياق، أكدت مصادر في مالية وزارة الدفاع لـ”مأرب برس“، ماذهب اليه رئيس الوزراء، وان 55% من ميزانية الجيش تذهب للمنطقة العسكرية الرابعة (أبين ـ عدن ـ لحج ـ الضالع ـ تعز) والتي يقودها المتمرد فضل حسن، الذي انحاز للمتمردين الانفصاليين ضد الحكومة الشرعية وخان الشرف العسكري.
وقالت المصادر ان ”مليار ريال هي ميزانية تشغيلية شهرية للمنطقة، وان 25 مليون ريال تصرف لقائد المنطقة فقط“، مشيرة الى ان قوام المنطقة (280 الف جندي) معظمها أسماء وهمية، وان المنطقة تضم في كشوفاتها (12 ألف) عقيد.
ولفتت المصادر ذاتها الى ان (15 مليار ريال)، تصرف شهريا للمنطقة الرابعة، بواقع (90 مليار) لستة اشهر، و(180 مليار ريال يمني) في السنة.
ورغم انحياز فضل حسن للتمرد الانتقالي الا أنه لا يزال في منصبه ولم يصدر قرارا جمهوريا باقالته من منصبه او احالته للمحاكمة، بينما كان وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي قد أصدر في وقت سابق تعليمات للوحدات العسكرية بالمنطقة العسكرية الرابعة بعدم التعامل مع اوامر او تعليمات اللواء فضل حسن كونه تم ايقافه من عمله.