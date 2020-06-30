نقابة الصحفيين اليمنيين تعلن موقفا حازما من ”أصدقاء اسرائيل السريين“ وظهور ناشطين يمنيين في وسائل إعلام إسرائيلية

الثلاثاء 30 يونيو-حزيران 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعربت نقابة الصحفيين اليمنيين، الثلاثاء 30 يونيو/حزيران، عن رفضها ظهور صحفيين وناشطين يمنيين على قناة إسرائيلية، باعتباره "تطبيعا مع الكيان الصهيوني الغاصب".

وقالت النقابة في بيان، إنها "تابعت ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول ظهور صحفيين وناشطين يمنيين على قناة إسرائيلية (في إشارة إلى قناة i24 الناطقة بالعربية)".

وأضافت أن ما حدث "خطوة مرفوضة، ومدانة، وخارج موقفنا الثابت الرافض لأي تطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب".

ودعت النقابة، الصحفيين والناشطين إلى "تحري هوية وسائل الإعلام التي يتعاملون معها، مع التأكيد على ضرورة أن يصحح الصحفيون الذين ظهروا عبر هذه الوسيلة موقفهم، بالاعتذار الشجاع، ومقاطعة كل وسائل الإعلام الصهيونية".

وأشارت النقابة في بيانها إلى أنها "تتابع مساعي الكيان الغاصب لضم أراض عربية فلسطينية في الضفة الغربية والأغوار، مستغلا حالة الضعف والتمزق العربي، وما يمارسه من قمع متواصل، وهدم البيوت بحق الشعب العربي الفلسطيني".

وأدانت النقابة كل "محاولات الاستيطان في أرض فلسطين وكل الأساليب والمحاولات التطبيعية التي تسيء إلى مواقف الشعوب العربية والشعب اليمني تحديدا، الذي يرفض أي تطبيع مع الكيان الإسرائيلي المحتل، مؤكدة موقفها ودعمها للشعب الفلسطيني".

وجددت نقابة الصحفيين تأكيدها على "تأييد مطالب الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة بمقاومة الاحتلال لاستعادة أرضه، وقيام دولته وعاصمتها القدس، وفقا للقرارات الدولية وحق تقرير المصير".

وشددت على دور النقابات والمنظمات المدنية والشعبية في مناصرة القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية الرئيسية للعرب، ومواجهة كل أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وفي الأيام الماضية، أثار ظهور صحفيين وناشطين سياسيين يمنيين عبر قناة i24 الإسرائيلية، في تغطية تبثها حول ملفات الحرب في اليمن، استهجانا، وقوبل ذلك بانتقاد على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبه، اعتذر الصحفي والناشط اليمني، "محمد الأحمدي"، أحد الذين ظهروا في القناة الإسرائيلية، عن إقدامه على تلك الخطوة، وتعهد بعدم الظهور مرة أخرى في أي قناة إسرائيلية.

وقال في بيان له عبر صفحته بموقع "فيسبوك": "موقفي ثابت لا يتزحزح ضد التطبيع مع الكيان الإسرائيلي المحتل، ومع حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال".

وأكد "الأحمدي" أن ظهوره في قناة إسرائيلية كان سوء تقدير منه، وليس القصد منه أي تطبيع بأي حال من الأحوال.

وقبل أيام، نشرت صحيفة "(إسرائيل) اليوم" العبرية، تقريرا كشفت فيه عما وصفته بـ"الأصدقاء السريين" الجدد في اليمن، في إشارة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي.

فيما قال نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا "هاني بن بريك"، إنهم مستعدون للاعتراف بدولة إسرائيلية، بجانب الفلسطينية، داعيا الفلسطينيين للعيش بسلام إلى جانب الإسرائيليين.