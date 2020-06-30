”البركاني“ لـ”غريفيث“: وقف اطلاق النار في هذه الظروف الخطيرة من أولويات الشرعية

الثلاثاء 30 يونيو-حزيران 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قال رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، الثلاثاء 30 يونيو/حزيران، ان وقف اطلاق النار في هذه الظروف الخطيرة التي جمعت بين نتائج الحرب ونتائج جائحة كورونا كارثية، تمثل أولوية لدى الحكومة الشرعية.

جاء ذلك خلال لقاءه المبعوث الاممي الى اليمن مارتن جريفث، الذي استعرض المبادرة المقدمة للأطراف اليمنية بشأن وقف اطلاق النار والجانب الإنساني والاقتصادي والتسوية الشاملة واهمية المضي بذلك بشكل عاجل سريع.

وأكد رئيس مجلس ان الشرعية والاشقاء في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية مع خيار السلام ويؤمنون به ايمانا كاملا، معبرا عن امله في جنوح ميليشيات الحوثي لخيار السلام وفقا للمرجعات الثلاث.

وتطرق رئيس مجلس النواب للجهود المبذولة لتنفيذ اتفاق الرياض وما تبذله السعودية من جهود لتنفيذ الاتفاق وتحقيق السلام في اليمن باعتبار الاتفاق يمثل خطوة على طريق السلام الشامل.

كما أكد البركاني دعم مجلس النواب لكافة الجهود الرامية لإحلال السلام الشامل والعادل ودعم مساعي المبعوث الاممي.

وتمنى لغريفيث التوفيق في انجاز مهمة وقف اطلاق النار في اقرب وقت ممكن لتتوقف معاناة اليمنيين واحزانهم وان ينال المواطنين الذي يخضعون لسيطرة الحوثيين حقوقهم في الحياة والعيش الكريم والممارسة السياسية وتنتهي حالة العنف القائمة في تلك المناطق والممارسات التي تتجاوز حدود الدستور والقانون والمعاهدات الدولية.