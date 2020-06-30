معلومات وأرقام صادمة تكشف لأول مرة عن ”منطقة الـ12 ألف عقيد العسكرية“.. يقودها متمرد و55% من ميزانية الجيش تذهب إليها نقابة الصحفيين اليمنيين تعلن موقفا حازما من ”أصدقاء اسرائيل السريين“ وظهور ناشطين يمنيين في وسائل إعلام إسرائيلية ”البركاني“ لـ”غريفيث“: وقف اطلاق النار في هذه الظروف الخطيرة من أولويات الشرعية طريقة مذهلة وللأول مرة تتعرف عليها تجعلك تنام في غضون 10 ثوان بتوجيهات عسكرية عليا ... دولة عربية تمنع اللحوم عن ضباطها وعساكرها سلطات الانقلاب الحوثية تحذر من ”كارثة وشيكة“ في صنعاء علماء الصحة يكشفون معلومات غريبة جدا عن مصابي كورونا ونشرهم للوباء لماذا حظرت الهند تطبيق تيك توك أفضل 100 شركة عائلية عربية في الشرق الأوسط لعام 2020.. المستشارة الألمانية ميركل تكشف في مؤتمر صحفي: لهذا السبب لا أرتدي الكمامة
نشر موقع healthline الطبي تقريراً أشار فيه إلى أن هناك طريقة سحرية يمكن أن تجعلك تغط في نوم عميق في غضون 10 ثوان فقط، والطريقة تتمثل في التمرين التالي:
تمرين النوم سريعاً:
-استرخ بما في ذلك العضلات الموجودة فى وجهك وداخل فمك.
-أسقط كتفيك للتخلص من التوتر ودع يديك تنخفض إلى جانب جسمك.
-ابدأ بعملة الزفير، والاسترخاء من صدرك.
-قم بإرخاء الساقين والفخذين
-صفي عقلك لمدة 10 ثوانٍ من خلال تخيل مشهد مريح.
-إذا لم يفلح ذلك الأمر، فحاول قول عبارة “لا تفكر” عيدها مرارًا وتكرارًا لمدة 10 ثوانٍ.
وبحسب الموقع الطبي، فأنه في غضون 10 ثوانٍ، يجب أن تغفو.