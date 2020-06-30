أفضل 100 شركة عائلية عربية في الشرق الأوسط لعام 2020..

الثلاثاء 30 يونيو-حزيران 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشفت مجلة "فوربس الشرق الأوسط " عن تصنيفها لأقوى الشركات العائلية العربية في الشرق الأوسط لعام 2020، مسلطة الضوء على 100 من أكبرها، التي ساعدت في تشكيل المنطقة.

وتصدرت القائمة مجموعة "منصور" المصرية، ولديها 3 أعضاء من العائلة ضمن قائمة فوربس لأثرياء العالم 2020.

وتعد المجموعة من أكبر موزعي مجموعة "جنرال موتورز" العالمية، ولديها استثمارات في شركات التكنولوجيا.

تليها في المرتبة الثانية مجموعة "الفطيم" الإماراتية، التي تملك 100% من شركة الشرق العربي للتأمين، و50% من بنك الإمارات للاستثمار، فضلا عن استثمارات عدة في وكالات السيارات والعقارات ومواد البناء.

ومن بين العشرة الكبار، جاءت 4 شركات من المملكة العربية السعودية، و4 من الإمارات العربية المتحدة، وشركة واحدة من كل من مصر والكويت.

وتصدرت مجموعة "العليان" الشركات السعودية، والمرتبة الثالثة بالقائمة، بفضل حصتها في بنك كريدي سويس السويسري والبنك السعودي البريطاني.

فيما جاءت مجموعة "الفطيم" في طليعة الشركات الإماراتية، وفي المرتبة الرابعة بالقائمة، بفضل امتلاكها لتوكيل تويوتا في الإمارات العربية المتحدة.

وفي المرتبة الخامسة جاءت مجموعة "راشد عبد الرحمن الراشد وأولاده" السعودية، ثم مجموعة "عبد اللطيف جميل" السعودية.

وفي المرتبة السابعة جاءت عائلة "الغرير" الإماراتية التي يدير أعمالها عبد العزيز الغرير، ثم صناعات "الغانم" الكويتية في المرتبة الثامنة.

وفي المرتبة التاسعة مجموعة "الغرير" الإماراتية التي يديرها عبد الرحمن سيف الغرير.

وجاءت مجموعة "الزامل" القابضة السعودية في المرتبة العاشرة.

ويعمل أكثر من 600 ألف موظف في الشركات المدرجة في قائمة "أقوى 100 شركة عائلية عربية في الشرق الأوسط 2020".

وتبلغ ثروة العائلات العربية العشر الأكثر قوة 31 مليار دولار، وتضمنت القائمة 10 شركات فوق سن 100 سنة، و13 شركة تتراوح أعمارها بين 75 و 100 سنة.

وقال التقرير إن أكثر من 80% من الشركات العائلية المدرجة في القائمة مرخصة لبيع العلامات التجارية الدولية، إما في البلدان التي تقع فيها، أو في جميع أنحاء المنطقة.

وتضم القائمة 15 عائلة تم نقلها لأكثر من ثلاثة أجيال، و47 شركة يديرها الجيل الثاني من الأسرة ، و38 شركة يديرها مؤسسوها.