علماء الصحة يكشفون معلومات غريبة جدا عن مصابي كورونا ونشرهم للوباء لماذا حظرت الهند تطبيق تيك توك أفضل 100 شركة عائلية عربية في الشرق الأوسط لعام 2020.. المستشارة الألمانية ميركل تكشف في مؤتمر صحفي: لهذا السبب لا أرتدي الكمامة وزارة الصحة السعودية تكشف عن معلومات خطيرة بخصوص الأطفال و كوفيد 19 الملك سلمان يصدر قرارا ملكيا جديدا لماذا استقال القاضي اللبناني الذي أصدر حكما بمنع إجراء مقابلات صحافية مع السفيرة الأمريكية؟ بعد تهديدات الحضرمي.. أموال الشرعية تعود للبنك المركزي ومصدر مسئول يعلن إيداعها هادي يتمسك بتنفيذ بنود اتفاق الرياض ويتحدث مع الامريكان عن تنازلات قدمتها الشرعية بالكمامات.. هادي يستقبل غريفيث ويذكره بمرجعيات سلام شامل لليمن والمنطقة بدون حلول ترقيعية
كشفت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، عن سبب عدم ارتدائها الكمامة الواقية خلال مؤتمر صحفي عقدته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
جاء تصريح ميركل ردا على سؤال صحفي ألماني وجهه لها قائلا: "من الملاحظ أننا لم نرك قط ترتدي كمامة، فلماذا؟" حسبما نقل موقع "swissinfo".
وأوضحت ميركل قائلة: "إذا اتبعت قواعد التباعد الاجتماعي، فلن أحتاج إلى ارتداء قناع، لكن عندما لا أتبعها، مثلما عندما أذهب للتسوق على سبيل المثال، فبالتأكيد أنكم لا تروني، وإلا فقد يمكنك رؤيتي مرتدية الكمامة"، وتابعت مبتسمة "لكنني لن أخبرك أين أذهب للتسوق".
في سياق متصل، وخلال المؤتمر الصحفي مع ميركل، أكد ماكرون: "فرنسا لا تدعم المشير خليفة حفتر، وهدفنا هو التوصل لحل سياسي"، مضيفا: "المشير حفتر قام بالهجوم العسكري بشكل يتعارض كليا مع موقف فرنسا وكما رأيتم نحن لم ندعمه عسكريا".
وأضاف: "ليبيا أصبحت ملعبا للحرب بالوكالة حيث تقوم قوى دولية ومحلية بدعم طرف أو آخر عسكريا من أجل مصالحها الخاصة، وفرنسا وألمانيا لا تقومان بذلك".
وأكد ماكرون أن "تركيا هي أكثر دولة من حيث التدخلات الأجنبية في ليبيا"، مضيفا: "تركيا لا تحترم بتاتا تعهدات مؤتمر برلين، وقد قامت بزيادة وجودها العسكري في ليبيا واستقدمت بشكل كبير مقاتلين جهاديين من سوريا".