وزارة الصحة السعودية تكشف عن معلومات خطيرة بخصوص الأطفال و كوفيد 19

الثلاثاء 30 يونيو-حزيران 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشفت وزارة الصحة السعودية عن احتمالات انتقال فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" بين الأطفال.

وحسب موقع "عاجل" السعودي، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة محمد العبد العالي، إن عدوى كورونا يمكن أن تنتقل من الأطفال المصابين إلى غيرهم من الأطفال أو ممن هم أكبر منهم سنًا.

وأشار إلى أن الإصابة لدى الأطفال أقل خطورة من البالغين، وكذلك المضاعفات الصحية التي تحصل أقل ضررًا من فئة البالغين، ولكن ينبغي الحذر والحرص على الأطفال الذين يعانون من أمراض مزمنة بشكل أكبر.

وكشفت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 3943 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في المملكة، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 186436.

في حين بلغت حالات التعافي اليوم 2363 ما يرفع الإجمالي إلى 127118 ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1599 حالة، بعد تسجيل 48 حالة.