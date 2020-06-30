لماذا استقال القاضي اللبناني الذي أصدر حكما بمنع إجراء مقابلات صحافية مع السفيرة الأمريكية؟

الثلاثاء 30 يونيو-حزيران 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أفادت وكالة سبوتنيك الروسية عن استقالة القاض اللبناني، الذي أصدر قرارا يمنع الوسائل الإعلامية من إجراء مقابلات صحافية مع السفيرة الأمريكية.

ونقلت سبوتنيك عن مصادر مطلعة، أن قاضي الأمور المستعجلة في مدينة صور (جنوب) محمد مازح تقدم باستقالته على أثر إحالته للتحقيق أمام جهاز التفتيش القضائي​​​.

وبحسب موقع "النهار" اللبناني، فإن البيان الصادر عن وزيرة العدل، ماري كلود نجم، الذي طلبت بموجبه إحالة القاضي مازح على المرجع القضائي المختص، وهو التفتيش القضائي، للنظر في القضية وإجراء المقتضى وفقا للأصول والقانون لمعالجة الأمر ضمن المؤسسات، حدا هذا البيان بالقاضي مازح إلى تقديم استقالته إلى مجلس القضاء. كان هو قد أعلن أنه في حال إحالته على التفتيش القضائي فسيستقيل.

وبحسب النهار، قدم القاضي مازح إستقالته الخطية في ديوان مجلس القضاء وغادر من دون أن يلتقي أعضاء مجلس القضاء كما كان مقررا.

وكان قاضي الأمور المستعجلة في مدينة صور، محمد مازح، قد أصد حكما حظر بموجبه على أي وسيلة إعلامية لبنانية، أو أجنبية تعمل على الأراضي اللبنانية، إجراء مقابلة مع السفيرة الأمريكية في لبنان، مع إقرار عقوبة "وقف الوسيلة الإعلامية لمدة سنة في حال عدم التقيد بهذا الأمر وإلزام الوسيلة بدفع 200 ألف دولار غرامة". وذلك عقب تصريحات للسفيرة الأمريكية ببيروت مؤخرا مع وسيلة إعلامية اعتبرها القاضي أنها تثير نعرات طائفية ومذهبية وسياسية.

ورفضت الحكومة قرار المحكمة وانتقدت في الوقت ذاته تصريحات السفيرة شيا التي أثارت الجدل.