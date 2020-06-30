بعد تهديدات الحضرمي.. أموال الشرعية تعود للبنك المركزي ومصدر مسئول يعلن إيداعها

الثلاثاء 30 يونيو-حزيران 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-خاص

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اعلن مصدر مسؤول بإدارة البنك المركزي في المكلا مساء الثلاثاء بأن المبالغ المالية التي كان مقرراً وصولها للبنك قد وصلت وتم إيداعها.

وقاا المصدر أن هذه المبالغ ستعزز السيولة النقدية للبنك، وقد ساهمت في توزيع مرتبات شهر يونيو لموظفي الدولة، وستسهم في تسهيل المعاملات النقدية للبنك.

مصدر محلي اكد لمأرب برس ان الاموال تم إيصالها الى البنك المركزي بالمكلا تحت حماية ما يسمى النخبة الحضرمية، وتم نقلها من مقر القوات الاماراتية بعد تهديدات وزير الخارجية اليمني.

ووصلت الى ميناء المكلا 14 حاوية تحمل على متنها اموال مطبوعة بروسيا وتم تغيير مسارها من قبل حكومة الشرعية من عدن الى المكلا، تفاديا لتعرضها للنهب من قبل مليشيات الانتقالي، لكن ذلك تكرر في المكلا ايضا.

حيث استولت قوات اماراتية ومليشيات من النخبة الحضرمية على الاموال في ميناء المكلا ونقلتها الى مقر القوات الاماراتية بحضرموت.

هذه الخطوة دفعت وزير الخارجية اليمني لاطلاق تحذيرات من تبعات ما قامت به الامارات والنخبة في المكلا.

وقال الحضرمي محذرا: لم نطلب دعم التحالف من اجل هذا وسيكون لهذه الخطوة تبعات.

وفي خبر سابق كشفت مصادر محلية لمأرب برس ان ما يسمى النخبة الحضرمية نقلت 280 مليار ريال يمني من أموال البنك المركزي من ميناء المكلا الى مقر القوات الإماراتية.