هادي يتمسك بتنفيذ بنود اتفاق الرياض ويتحدث مع الامريكان عن تنازلات قدمتها الشرعية

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جدد الرئيس اليمني اليوم الثلاثاء تمسكه بتنفيذ اتفاق الرياض وقال ان الحكومة حريصة على تنفيذ بنوده.
واشار هادي خلال استقباله اليوم للسفير الامريكي لدى اليمن كريستوفر هنزل الى جهود الحكومة التي تبذلها في اطار الحرص والالتزام على تنفيذ بنود اتفاق الرياض الذي ترعاه المملكة العربية السعودية.
كما اكد على عمق العلاقات اليمنية الامريكية في مختلف المجالات من خلال استراتيجية التعاون والشراكة في مواجهة التدخلات المزعزعة لأمن اليمن والمنطقة والملاحة الدولية التي تنفذها مليشيا الحوثي الانقلابية ومن خلفها ايران التي تعمل على الدوام وبكافة الوسائل على تهريب الاسلحة لاذرعها وادواتها لاطالة الحرب وتهديد دول الجوار.
وجدد هادي تمسكه بخيارات السلام لحقن دماء اليمنيين.. لافتا الى التنازلات التي قدمتها الحكومة الشرعية في سبيل ذلك والتي تصطدم على الدوام بعجرفة وتعنت مليشيا الحوثي الانقلابية لتنفيذ اجندة دخيله خدمة لمشروع ايران في المنطقة.
واشاد خلال اللقاء بدعم الولايات المتحدة الامريكية الدائم لأمن واستقرار ووحدة اليمن.
من جانبه أكد السفير الامريكي على مواقف بلاده الداعمة لليمن وقيادتها الشرعية.. مثمناً جهود الرئيس في احلال السلام ومواصلة انجاح اتفاق الرياض لخلق امن واستقرا شامل ينعكس ايجابا على واقع ومعيشة المجتمع.
وقال " ان قيادكم تحظى بدعم الولايات المتحدة وسنكون كذلك على الدوام داعمين لليمن لتجاوز مختلف تحدياته".
وتناول اللقاء جملة من القضايا التي تهم علاقة البلدين ومجالات التعاون المختلفة.