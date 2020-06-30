بالكمامات.. هادي يستقبل غريفيث ويذكره بمرجعيات سلام شامل لليمن والمنطقة بدون حلول ترقيعية

الثلاثاء 30 يونيو-حزيران 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-وكالات

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استقبل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الاثنين، المبعوث الاممي الى اليمن مارتن غريفث وتناول اللقاء بحسب وكالة سبأ جملة من القضايا والموضوعات المتصلة بالشأن اليمني وافاق السلام الممكنة.

في اللقاء رحب الرئيس بالمبعوث الاممي.. لافتاً الى جهوده ومحاولاته الدؤوبة لتحقيق السلام رغم تعنت وعدم رغبة مليشيا الحوثي الانقلابية من تنفيذ تعهداتها والتزاماتها في مختلف مراحل ومحطات السلام.

واكد هادي مجددا حرصه على تحقيق السلام الشامل وفق المرجعيات الثلاث والذي يفضي لتحقيق الامن والاستقرار المستدام في اليمن والمنطقة بعيداً عن الحلول الترقيعية وترحيل الازمات.

من جانبه اشاد المبعوث الاممي بحكمة الرئيس و جهوده الدائمة من اجل السلام في مختلف محطاته ومساراته وتعامله بحكمة مع مختلف الملفات.. ناقلاً تحيات الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيرس الذي يتطلع الى التواصل معه ودعم جهوده الصادقة نحو السلام،طبقا لوكالة سبأ.

ووصل المبعوث الأممي مارتن غريفيث الرياض امس، لبحث مقترحات الأمم المتحدة لحل الأزمة اليمنية.

وكان رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك اتهم المبعوث الأممي مارتن غريفيث بالتواطؤ مع مليشيا الحوثي في نهب إيرادات البنك المركزي في الحديدة.

وقال عبدالملك خلال لقاءه السفير البريطاني مايكل آرون امس، إن غض الطرف من قبل غريفيث على نهب الحوثيين إيرادات البنك أمر غير مقبول، مؤكداً بأن عدم اتخاذ موقف رادع وواضح على تصعيد الميليشيا يشجعها على المزيد من التمادي.

وتطرق اللقاء، إلى المخاطر الكارثية المحتملة جراء منع الحوثيين خبراء الأمم المتحدة من صيانة خزان صافر لتفادي تسرب نفطي كبير، والدور المعوّل على بريطانيا في هذا الجانب