عاجل: الحكومة اليمنية تحذر الامارات وتؤكد: لم نطلب دعم التحالف من اجل هذا وسيكون لذلك تبعات

الثلاثاء 30 يونيو-حزيران 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-خاص

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حذرت الحكومة اليمنية اليوم الثلاثاء من تبعات قيام الامارات ومليشياتها بنهب حاويات اموال تابعة للبنك المركزي في المكلا بحضرموت .

وزير الخارجية محمد الحضرمي اكد ان حادث تحويل مسار حاويات العملة الخاصة بالبنك المركزي يوم امس من قبل مليشيات مسنودة بقوات اماراتية من ميناء المكلا واحتجازها في مقرها امر مرفوض وخارج عن مهامها التي جاءت من اجلها،في اشارة للامارات.

وطبقا لحساب الوزاة على تويتر قال الوزير الحضرمي: لم نطلب دعم التحالف من اجل هذا، وسيكون لهكذا ممارسات تبعات.

الى ذلك كشفت مصادر محلية لمأرب برس عن قيمة الاموال التي نهبتها مليشيات الامارات بحضرموت.

وقالت ان ما يسمى النخبة الحضرمية نقلت 280 مليار ريال يمني من أموال البنك المركزي من ميناء المكلا الى مقر القوات الإماراتية.

واستولت قوات إماراتية على حاويات أموال تابعة للحكومة اليمنية من ميناء المكلا.

وذكرت مصادر مطلعة ان القوات الإماراتية المتواجدة في مطار الريان ومعها مليشيات النخبة اقتحمت ميناء المكلا ونهبت حاويات أموال تابعة للحكومة اليمنية.

ويسعى الانتقالي لتفجير الوضع في حضرموت فيما يتواجد المحافظ البحسني في الامارات منذ ايام.

وقبل ايام نهبت مليشيات الانتقالي بدعم الامارات نحو 7 حاويات في ميناء عدن محملة بالاموال وكانت في طريقها للبنك المركزي.