شاهد بالصور: صيد ايراني ثمين جدا يقع في يد التحالف والحكومة تعلن: كان في طريقه للحوثيين

الثلاثاء 30 يونيو-حزيران 2020 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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أعلنت وزارة الخارجية اليمنية، اليوم الثلاثاء، ضبط قوات التحالف العربي لشحنة أسلحة إيرانية كانت في طريقها إلى الحوثيين.

وقالت الخارجية في تغريدة على تويتر إن:” القوات البحرية التابعة للتحالف العربي ضبطت شحنة أسلحة قادمة من إيران قبالة سواحل اليمن في بحر العرب”.

وأضافت أن:” الشحنة كانت متوجهة إلى مليشيات الحوثيين في خرق صريح لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

وكشف الوزارة في تسجيل مصور، بأن الشحنة تحتوي على مئات الأسلحة المتنوعة، مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بوضع لانتهاكات النظام الإيراني المستمرة في اليمن.

ونشرت وسائل اعلام سعودية امس الاثنين صور لأسلحة قادمة من إيران ضبطتها القوات البحرية التابعة لتحالف دعم الشرعية قبالة سواحل اليمن في بحر العرب.

وتظهر الصور مئات الأسلحة المتنوعة والمناظير الليلية والنهارية وعددا من القذائف.

ومن بين ما تم ضبطه آليات لتوجيه الطائرات بدون طيار "درون"، وقطع كهربائية للتفجير عن بُعد، والعشرات من الأسلحة التي تستخدم للقنص.