مليشيات الإنتقالي تستغل الهدنة المعلنة وتستهدف مواقع الجيش الوطني والوضع مهدد للانفجار تعرف على...متى تصبح الشامة والنمش من أعراض سرطان الجلد هناك أعراض مرضية و علامات بالجسم تدل على انك لا تشرب كمية كافية من الماء أخر المستجدات من معارك الساحل الغربي ....بالتفصيل مجلس الأمن يدعوا إلى سرعة تنفيذ إتفاق الرياض وتصعيد خطير لمليشيات الإنتقالي في حضرموت تهريب أشجار نادرة من سقطرى للإمارات بدعم مليشيات الإنتقالي شاهد بالصورة....وثائق إيرانية في شحنتي الأسلحة المهربة التي تم ضبطها باليمن فيصل القاسم يكشف عن أسهل وأسرع طريقة لغزو أي بلد عربي أمير خليجي يملأ خزانات ماء بيته في بريطانيا بالمياه المعدنية المستوردة خصيصا من فرنسا.. تعرف عليه أول دولة خليجية تلزم الحرس الوطني بتتولى خدمات توصيل الطلبات لمرضى كورونا
قالت مصادر عسكرية أن مليشيات الإنتقالي استهدفت اليوم عدد من مواقع الجيش الوطني في منطقة الطرية بمحافظة ابينبتالعديد من قذائف الهاون.
واضاف أن مليشيات الانتقالي تستغل التزام قوات الجيش بوقف إطلاق النار التي أعلنها الرئيس هادي لتنفيذ اتفاق الرياض.
وأكد المصدر أن ابطال الجيش الوطني ملتزمون بتوجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة في وقف إطلاق النار لكنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي في الدفاع عن أنفسهم ضد الإعتداءات المتكررة التي تقوم بها المليشيات من وقت لآخر.
ولفت المصدر أن المليشيات ليس لها عهد ولا ذمة وهي تستغل التزام الجيش بالتهدئة لمحاولة السيطرة على الأرض على طريق منهجية مليشيات الحوثي