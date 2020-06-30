مليشيات الإنتقالي تستغل الهدنة المعلنة وتستهدف مواقع الجيش الوطني والوضع مهدد للانفجار

الثلاثاء 30 يونيو-حزيران 2020 الساعة 12 مساءً / مأرب برس-خاص

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قالت مصادر عسكرية أن مليشيات الإنتقالي استهدفت اليوم عدد من مواقع الجيش الوطني في منطقة الطرية بمحافظة ابينبتالعديد من قذائف الهاون.

واضاف أن مليشيات الانتقالي تستغل التزام قوات الجيش بوقف إطلاق النار التي أعلنها الرئيس هادي لتنفيذ اتفاق الرياض.

وأكد المصدر أن ابطال الجيش الوطني ملتزمون بتوجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة في وقف إطلاق النار لكنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي في الدفاع عن أنفسهم ضد الإعتداءات المتكررة التي تقوم بها المليشيات من وقت لآخر.

ولفت المصدر أن المليشيات ليس لها عهد ولا ذمة وهي تستغل التزام الجيش بالتهدئة لمحاولة السيطرة على الأرض على طريق منهجية مليشيات الحوثي