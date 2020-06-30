تعرف على...متى تصبح الشامة والنمش من أعراض سرطان الجلد

الثلاثاء 30 يونيو-حزيران 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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كشف الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، مدير مستشفى 71 بموسكو ، كيف يمكن تشخيص الشامة التي يمكن أن تتطور إلى سرطان الجلد.

ووفقا له، يمكن تقييم حالة الشامات في الجسم باستخدام منظومة " A، B، C، D، E ".

أي إذا قسمت الشامة إلى نصفين وظهرا غير متناظرين، فهو دليل على احتمال تطورها إلى السرطان.

أما الحرف-"B"، الحدود من المهم الانتباه إلى أن حدود الشامة. لأن الشامة غير الخطرة تكون لها حدود واضحة، وأما الخطرة فحدودها مشوهة وضبابية.

الحرف "С"- اللون الشامة الخطرة، كقاعدة لا يكون لها لون متساو.

الحرف "D" - القٌطر يكون قُطر الشامة غير الخطرة في حدود ستة ملليمترات.

الحرف "Е" التطور يشير إلى تطور الشامة.

فإذا بقيت ثابتة لا تتطور، فهذه شامة غير خطرة.

ويقول الدكتور ميسانيكوف، يعاني من سرطان الجلد عادة ذوو البشرة البيضاء، والعيون الملونة والشعر الأشقر.

لذلك عند اكتشاف أي تغير في الشامة يجب مراجعة الطبيب المختص لإزالتها.