هناك أعراض مرضية و علامات بالجسم تدل على انك لا تشرب كمية كافية من الماء

الثلاثاء 30 يونيو-حزيران 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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تشكل المياه 60% من جسم الإنسان وهي ضرورية للمساعدة في الحفاظ على وزن صحي، وإخراج السموم من الجسم، وإنتاج سوائل جسدية مثل اللعاب.

وتساهم المياه أيضا في وظيفة الأمعاء العادية، والأداء العضلي الأمثل، والحفاظ على بشرة نقية وشابة. ومع ذلك، فإن عدم شرب كمية كافية من الماء يمكن أن يسبب الجفاف وأعراضا سلبية أخرى.

فقد يكون من المفيد معرفة العلامات التي تدل على أنك ببساطة لا تشرب كمية كافية من الماء، حتى تتمكن من مراقبة ذلك والحصول على ما يتطلبه جسمك في الوقت المناسب.

ومن أسهل العلامات لتحديد ما إذا كنت بحاجة إلى بعض الماء هي

1-الشعور بالعطش، حيث أنه على الرغم من أننا جميعا نعلم أن هذا الأمر بديهي وواضح، لكنه أمر يغفله الناس غالبا.

2- الصداع والشعور بالتعب وبأنك تسخن، وبجفاف الفم، والغثيان. ويقول الدكتور كيث غرايمز، وهو طبيب عام في لموقع "ميترو" البريطاني: "في الطقس الحار، تفقد أجسامنا المزيد من الماء من خلال التعرق والتنفس، ما يزيد من خطر الإصابة بالجفاف.

وأوضح: "يمكن أن تشمل أعراض الجفاف الخفيف الإصابة بصداع أو تعب أو غثيان أو جفاف الفم أو الشفتين. ولا يوجد دليل يدعم الأسطورة القائلة بأن الشعور بالعطش هو علامة متأخرة، لذا استمع إلى جسدك وقم بتعبئته بالماء حسب الحاجة".

ولا يكون لدى بعض الأشخاص علامات واضحة للجفاف، وإذا كان هذا هو الحال بالنسبة لك، فيمكنك الحصول على رشفات صغيرة من الماء ومنتظمة، على مدار اليوم.

لذا، مع تقدم العمر، عليك التأكد من أنك تحافظ على نفسك مليئا بالماء طوال اليوم بدلا من انتظار الشعور بالعطش.

وأشار غرايمز: "يمكن أن تؤدي المشروبات الكحولية والكافيين إلى زيادة فقدان السوائل (إدرار البول)، لكن معظم الخبراء لا يعتقدون أن هذا يساهم بشكل كبير في خطر الإصابة بالجفاف. إذا كنت تشعر بالغثيان، تجنب المشروبات الغازية أو منتجات الألبان، جرب بدلا من ذلك رشفات صغيرة ومتكررة من الماء".