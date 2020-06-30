أخر المستجدات من معارك الساحل الغربي ....بالتفصيل

الثلاثاء 30 يونيو-حزيران 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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على وقع المعارك العنيفة التي تشهدها محافظة الحديدة الساحلية (غرب اليمن)، وفي مختلف جبهات الساحل الغربي بين القوات المشتركة من الجيش الوطني وميليشيات الحوثي الانقلابية، وإحباط القوات المشتركة الميليشيات الحوثية التي تواصل انتهاكاتها للهدنة الأممية واستهداف مواقع القوات المشتركة والقرى الآهلة بالسكان، منيت الجماعة الانقلابية بخسائر بشرية ومادية كبيرة خلال الأيام الثلاثة الماضية؛ حيث خسرت الميليشيات الحوثية خلال السبت والأحد، أكثر من 30 قتيلاً في عدد من الجبهات الجنوبية لمحافظة الحديدة بالتزامن مع المعارك التي تشهدها جبهات الساحل الغربي، بحسب ما أفادت به مصادر ميدانية.

ومنيت الميليشيات الحوثية في معارك الاثنين، بخسائر بشرية ومادية جديدة؛ حيث قتل 9 انقلابيين وأصيب آخرون، أثناء تصدي القوات المشتركة لهجوم حوثي على مواقعه في منطقة الفازة غرب مديرية التحيتا، جنوب الحديدة.

وقالت مصادر الإعلام العسكري للقوات المشتركة إن «9 من عناصر الميليشيات الحوثية لقوا مصرعهم وجرح العشرات أثناء تصدي القوات المشتركة لهجوم شنته الميليشيات على منطقة الفازة غرب مديرية التحيتا، حيث تمكن أفراد اللواء الخامس عمالقة من التصدي لهجوم حوثي وأجبروا الميليشيات على التراجع والفرار، تاركين وراءهم جثث قتلاهم بعد معارك عنيفة خاضها أفراد اللواء ضد الميليشيات الحوثية».

وأكدت المصادر أن «اللواء الخامس غنم بعض الأسلحة ودمر بعضها، وأن القوات المشتركة تواصل تكبيد الميليشيات الحوثية خسائر فادحة جراء خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية ومحاولتها اختراق مواقع القوات المشتركة في محافظة الحديدة».

وذكر المركز الإعلامي لقوات ألوية العمالقة الحكومية أن «حافلة ركاب احترقت، الاثنين، جراء انفجار عبوة ناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي في الخط الرابط بين مدينتي الحديدة والمخا، غرب تعز في الساحل الغربي».

ونقلت «العمالقة» عن مصادر محلية قولها إن «عبوة ناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي وانفجرت بحافلة كانت تنقل مسافرين وأودت بحياة أحد المواطنين الذين كانوا بداخلها». وبحسب المركز الإعلامي للعمالقة، «تظهر مشاهد لاحتراق حافلة ركاب بالكامل من نوع (نها) كانت تنقل مسافرين على طريق الحديدة والمخا».

من ناحية ثانية، أطلقت ميليشيات الحوثي، الاثنين، نيران أسلحتها المتوسطة على القرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه، جنوب الحديدة. وقالت مصادر محلية إن «الميليشيات الحوثية أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 12.7 وعيار 14.5 ومعدل البيكا على القرى السكنية والمزارع في الجاح، وإن الاستهداف كان بشكل هيستيري ما تسبب في تعطيل أعمال المزارعين في الحقول الزراعية نتيجة الخوف والهلع الذي خلفه الاستهداف الحوثي».