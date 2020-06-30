شاهد بالصورة....وثائق إيرانية في شحنتي الأسلحة المهربة التي تم ضبطها باليمن

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أحبطت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية خلال الشهرين الماضيين آمال الحوثيين وإيران بضبطها شحنتي أسلحة كانتا في الطريق إلى اليمن بحراً.
ولا يحتاج من يقرأ الوثائق والمطبوعات التي ظهرت ضمن المضبوطات إلى التفكير كثيراً في مصدر تلك الأسلحة والمعدات العسكرية، فاللغة فارسية والأدوات هي ذاتها التي تظهر عند خسائر الحوثيين الميدانية.
ويظهر من الصور أن الأسلحة الموجهة إلى الحوثيين، تنوعت ما بين قاذفات ورشاشات آلية وبندقيات قنص وقنابل وأجهزة اتصالات وغيرها من المعدات التي يقول خبراء إنها أسهمت في إطالة أمد الحرب.