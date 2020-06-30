آخر الاخبار

تعرف على...متى تصبح الشامة والنمش من أعراض سرطان الجلد هناك أعراض مرضية و علامات بالجسم تدل على انك لا تشرب كمية كافية من الماء أخر المستجدات من معارك الساحل الغربي ....بالتفصيل مجلس الأمن يدعوا إلى سرعة تنفيذ إتفاق الرياض وتصعيد خطير لمليشيات الإنتقالي في حضرموت تهريب أشجار نادرة من سقطرى للإمارات بدعم مليشيات الإنتقالي شاهد بالصورة....وثائق إيرانية في شحنتي الأسلحة المهربة التي تم ضبطها باليمن فيصل القاسم يكشف عن أسهل وأسرع طريقة لغزو أي بلد عربي أمير خليجي يملأ خزانات ماء بيته في بريطانيا بالمياه المعدنية المستوردة خصيصا من فرنسا.. تعرف عليه أول دولة خليجية تلزم الحرس الوطني بتتولى خدمات توصيل الطلبات لمرضى كورونا بيان رسمي يروي تفاصيل عملية الاطاحة بـ”خلية سبيعان“ في مأرب ويكشف عن ”وثائق خطيرة“ تم العثور عليها

شاهد بالصورة....وثائق إيرانية في شحنتي الأسلحة المهربة التي تم ضبطها باليمن

الثلاثاء 30 يونيو-حزيران 2020 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس-متابعات
عدد القراءات 678

 

 أحبطت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية خلال الشهرين الماضيين آمال الحوثيين وإيران بضبطها شحنتي أسلحة كانتا في الطريق إلى اليمن بحراً.

ولا يحتاج من يقرأ الوثائق والمطبوعات التي ظهرت ضمن المضبوطات إلى التفكير كثيراً في مصدر تلك الأسلحة والمعدات العسكرية، فاللغة فارسية والأدوات هي ذاتها التي تظهر عند خسائر الحوثيين الميدانية.

ويظهر من الصور أن الأسلحة الموجهة إلى الحوثيين، تنوعت ما بين قاذفات ورشاشات آلية وبندقيات قنص وقنابل وأجهزة اتصالات وغيرها من المعدات التي يقول خبراء إنها أسهمت في إطالة أمد الحرب.

 

 
إقراء أيضاً
أخر المستجدات من معارك الساحل الغربي ....بالتفصيل
مجلس الأمن يدعوا إلى سرعة تنفيذ إتفاق الرياض وتصعيد خطير لمليشيات الإنتقالي في حض
تهريب أشجار نادرة من سقطرى للإمارات بدعم مليشيات الإنتقالي
بيان رسمي يروي تفاصيل عملية الاطاحة بـ”خلية سبيعان“ في مأرب ويكشف عن ”وثائق خطير
”الانتقالي الجنوبي“ ينقل أسلحة ومعدات عسكرية من ”سقطرى“ الى حضرموت استعدادا لتفج
لماذا استدعى الرئيس هادي محافظ سقطرى رمزي محروس إلى الرياض
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس