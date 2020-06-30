فيصل القاسم يكشف عن أسهل وأسرع طريقة لغزو أي بلد عربي

الثلاثاء 30 يونيو-حزيران 2020 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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نشر الإعلامي فيصل القاسم المذيع البارز بقناة الجزيرة، تغريدة غامضة يهاجم في التيار الديني، الأمر الذي حملها متابعوه على جماعة الإخوان المسلمين.

وأوضح "القاسم" في تغريدته، أن أي غزو لبلد عربي سيكون سهلًا إذا قلت لهم أنك أخوهم في الدين، مؤكدًا أن الدول العربية فشلت في بناء هويات وطنية وظل الانتماء الديني هو الأقوى.

وكتب مذيع "الجزيرة" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، :" إذا أردت أن تغزو بلدا عربيا وتفوز بتأييد الأهالي بسرعة،فقط قل لهم: أنا أخوكم في الدين،فتستطيع أن تستعمر وتنهب بسهولة".

وأضاف :" فشلت الدول العربية في بناء هويات وانتماءات وطنية،فظل الانتماء الديني هو الأقوى، وصار من السهل على كل من يرفع شعاراً دينياً أن يغزو أي بلد عربي وسط ترحيب (المؤمنين)".

وحمل معظم متابعيه كلامه على الإخوان المسلمين، مشيرين إلى أن هجومه ينطبق عليهم في تأييدهم الأعمى على أساس الدين، بينما نفى آخرون قصد الإخوان ولكن عموم التيار الديني وعلى رأسهم السلفيين.