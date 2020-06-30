فيصل القاسم يكشف عن أسهل وأسرع طريقة لغزو أي بلد عربي أمير خليجي يملأ خزانات ماء بيته في بريطانيا بالمياه المعدنية المستوردة خصيصا من فرنسا.. تعرف عليه أول دولة خليجية تلزم الحرس الوطني بتتولى خدمات توصيل الطلبات لمرضى كورونا بيان رسمي يروي تفاصيل عملية الاطاحة بـ”خلية سبيعان“ في مأرب ويكشف عن ”وثائق خطيرة“ تم العثور عليها أول تعليق أمريكي على مطالبة إيران باعتقال ترامب ”الانتقالي الجنوبي“ ينقل أسلحة ومعدات عسكرية من ”سقطرى“ الى حضرموت استعدادا لتفجير الأوضاع عسكريا في المحافظة لماذا استدعى الرئيس هادي محافظ سقطرى رمزي محروس إلى الرياض ”غريفيث“ يصل الرياض لبحث استئناف مسار التسوية السياسية في اليمن تفاصيل الاتفاق بين السفيرة الامريكية في بيروت والخارجية الامريكية ... بعد منعها من التصريحات ”كورونا“ يرفع أسعار المواد الغذائية في اليمن بنسبة 35%
نشر الإعلامي فيصل القاسم المذيع البارز بقناة الجزيرة، تغريدة غامضة يهاجم في التيار الديني، الأمر الذي حملها متابعوه على جماعة الإخوان المسلمين.
وأوضح "القاسم" في تغريدته، أن أي غزو لبلد عربي سيكون سهلًا إذا قلت لهم أنك أخوهم في الدين، مؤكدًا أن الدول العربية فشلت في بناء هويات وطنية وظل الانتماء الديني هو الأقوى.
وكتب مذيع "الجزيرة" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، :" إذا أردت أن تغزو بلدا عربيا وتفوز بتأييد الأهالي بسرعة،فقط قل لهم: أنا أخوكم في الدين،فتستطيع أن تستعمر وتنهب بسهولة".
وأضاف :" فشلت الدول العربية في بناء هويات وانتماءات وطنية،فظل الانتماء الديني هو الأقوى، وصار من السهل على كل من يرفع شعاراً دينياً أن يغزو أي بلد عربي وسط ترحيب (المؤمنين)".
وحمل معظم متابعيه كلامه على الإخوان المسلمين، مشيرين إلى أن هجومه ينطبق عليهم في تأييدهم الأعمى على أساس الدين، بينما نفى آخرون قصد الإخوان ولكن عموم التيار الديني وعلى رأسهم السلفيين.