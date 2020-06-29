أمير خليجي يملأ خزانات ماء بيته في بريطانيا بالمياه المعدنية المستوردة خصيصا من فرنسا.. تعرف عليه

الإثنين 29 يونيو-حزيران 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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في تقرير نشرته صحيفة الإندبندنت عن الشيخ خليفة بن زايد، أمير أبو ظبي، كشفت أن الشيخ خليفة بن زايد يملأ خزانات الماء في بيته في بريطانيا بالمياه المعدنية المستوردة خصيصا من فرنسا.

وبحسب التقرير الذي نشرته الصحيفة فإن الشيخ خليفة بن زايد استورد المياه المعدنية الفرنسية "إيفيان" في ملكيته العقارية التي تبلغ قيمتها 60 مليون جنيه إسترليني.

ويبلغ خليفة بن زايد من العمر 71 عاما وهو الأخ غير الشقيق للشيخ منصور، مالك فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وكانت هذه الوثائق قد عرضت في معركة قضائية بين مجموعة شركات يملكها الشيخ خليفة وشركة إدارة العقارات لانسر، حيث تتهم شركات الشيخ خليفة شركة لانسر بالتزوير والاحتيال، عندما أخذت منها 32 مليون جنيه استرليني مقابل إدارة أملاكها العقارية في لندن.

وأوضحت الصحيفة أن استيراد المياه المعدنية من فرنسا ليس أعجب ما كشفته جلسات المحاكمة عن حياة البذخ التي يعيشها كبار الأثرياء، حيث يمتلك الشيخ خليفة أيضا بيتا قيمته 5 ملايين جنيه إسترليني تحيط به حدائق واسعة في أحد أرقى أحياء لندن، ولكنه شعر أن البيت صغير، لا يتسع لإقامة مساعديه وموظفيه فحاول شراء البيت المجاور له.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشيخ خليفة يملك عقارات تبلغ قيمتها 30 مليون جنيه إسترليني، في موقع يطل على مدينة "كان" الفرنسية، ولكنه تخلى عنها، لأنه لم يحصل على رخصة من سلطات البلاد لبناء قصر هناك.

العجيب أن صحيفة الغارديان نشرت تقريرا كشف أن الملايين من الأمريكيين لا يستطيعون تسديد فواتير الماء بعدما ارتفعت أسعارها بنسبة 80 في المائة.

وتقول الصحيفة إن ملايين الأمريكيين العاديين يواجهون صعوبات في تسديد فواتير الماء، وهم مهددون بقطع الماء عنهم أو فقدان ملكية بيوتهم إذا لم يسددوا ما عليهم من ديون.