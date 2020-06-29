أول دولة خليجية تلزم الحرس الوطني بتتولى خدمات توصيل الطلبات لمرضى كورونا

الإثنين 29 يونيو-حزيران 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلن الحرس الوطني في الكويت، إطلاق خدمة توصيل الطلبات إلى المواطنين المصابين بفيروس كورونا مجانًا.

وتهدف الخدمة المجانية إلى تخفيف معاناة المواطنين الكويتيين الخاضعين للعزل الصحي في منازلهم.

وقال معاون الشؤون المالية وإدارة الموارد بالحرس الوطني، العميد رياض محمد طواري، إن الخدمة تهدف إلى "تجاوز هذا الظرف الصحي الذي يمرون به والوقوف الى جانبهم من خلال توصيل احتياجاتهم إلى المنازل دون الحاجة إلى الخروج أو الاختلاط مع الآخرين، حيث تقوم جمعية الحرس الوطني بتوفير احتياجاتهم وتوصيلها الى منازلهم".

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "الراي"، أن "هناك ضوابط معينة سوف يتم اتباعها، منها أن يكون الطلب للمواطنين المصابين المحجورين في منازلهم، وتقديم ما يثبت إصابتهم بالفيروس مثل صورة الشاشة لرسالة وزارة الصحة، صورة الشاشة لتطبيق شلونك".

كما اشترط "ألا يقل الطلب عن 10 دنانير من السلع الأساسية، ويتم استقبال الطلبات من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية عشرة ظهرا من خلال رقم الواتساب (97110433)، ويكون الدفع عبر الكي نت أو رابط فقط ويتم التوصيل خلال 48 ساعة ولا يوجد رسوم على خدمة التوصيل".