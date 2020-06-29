بيان رسمي يروي تفاصيل عملية الاطاحة بـ”خلية سبيعان“ في مأرب ويكشف عن ”وثائق خطيرة“ تم العثور عليها

الإثنين 29 يونيو-حزيران 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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كشفت وزارة الدفاع، مساء الاثنين 29 يونيو/حزيران، تفاصيل العملية المشتركة التي نفذتها قوات الجيش والأمن مسنودة برجال قبيلة عبيدة بمديرية مأرب الوادي، اليوم، وتمكنت من القضاء على خلية إرهابية تعمل لصالح جماعة الانقلاب الحوثية.

ونشر موقع وزارة الدفاع ”سبتمبر نت“، بيانا قال انه صادر عن الحملة المشتركة، يؤكد أن قوات الجيش والأمن مسنودة برجال قبيلة عبيدة بمديرية مأرب الوادي، الاثنين، بالتعامل مع عناصر خارجة عن النظام والقانون كان لها ارتباط مباشر بتنفيذ عمليات إرهابية وتخريبية.

وأوضح البيان أن العناصر التخريبية كانت تعمل بكافة الوسائل من أجل زعزعة الأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة بمحافظة مأرب بما يخدم أهداف مليشيات الانقلاب والتمرد.

ولفت البيان أن العملية انتهت في ساعاتها الأولى، مؤكدا أن تلك العناصر الإجرامية التي يتزعمها المدعو محسن صالح سبيعيان، متورطة بأعمال تخريبية والاعتداء على قوات الجيش ونقاط التفتيش بمديرية الوادي.

وأشار البيان إلى أن تلك العناصر التخريبية قامت مساء أمس الأحد بالاعتداء على عدد من المواطنين من أبناء المنطقة، وباشروا إطلاق النار عليهم، ما اضطر قوات الجيش والأمن التدخل، والتعامل الحازم مع تلك العناصر.

وأكد البيان أن العملية نجحت العملية في تجنيب المدنيين أي أذى، لافتا إلى أنها أسفرت عن استشهاد اثنين من أفراد الجيش والأمن وقبيلة عبيدة وجرح أربعة.

كما نتج عن العملية مقتل ثمانية من العناصر التخريبية، وضبط كميات من الأسلحة والمضبوطات الأخرى، والعثور على عدد من الوثائق التي تحتوي على أسماء الجهات والأشخاص المرتبطين بالخلية، بينهم عدد من المتهمين بارتكاب أعمال تخريبية متنوعة، وستتم إحالة المضبوطات والوثائق إلى الأجهزة الأمنية للقيام بدورها في فحص المضبوطات وملاحقة العناصر المرتبطة بتلك الخلية الإرهابية.

واوضح البيان أن المعلومات المتوفرة لدى الأجهزة المختصة، ونتائج التحقيقات السابقة، أثبتت أن تلك العناصر لها ارتباط مباشر بعصابات التخريب ومليشيا الحوثي المتمردة، وسبق وأن تورطت تلك العناصر في أعمال تخريبية وجرائم حرابة والسطو المسلح، واعتراض سيارات وشاحنات التحالف العربي.

كما تورطت ـ بحسب البيان ـ في تنفيذ عدد من جرائم زراعة عبوات ناسفة واغتيالات لقيادات عسكرية وأمنية، والتعاون مع مروجي الممنوعات وتهريب الأسلحة والمواد التصنيعية الحربية للطائرات المسيرة وغيرها من الأسلحة وارسالها للمليشيا في صنعاء وصعدة، كما أنها متورطة في جرائم التعاون مع مليشيا الحوثي وتقديم معلومات للانقلابيين.

وأضاف:” ارتضت تلك العناصر أن تكون أداة لتنفيذ أجندات تسعى لنشر والدمار والخراب والإرهاب، والإضرار بأمن واستقرار المحافظة ومنشآتها الحيوية.

وثمنت قيادة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية دور رجال القبائل ومواقفهم الوطنية في إسناد الجيش والأمن في معركتهم ضد مليشيا الحوثي الانقلابية وما يقدمونه من تضحيات غالية في سبيل الدفاع عن الثورة والجمهورية والثوابت الوطنية.

كما أكد البيان أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لن تتهاون مع أي محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار في محافظة مأرب والمناطق المحررة، وأنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بالأمن وإقلاق السكينة العامة.