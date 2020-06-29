أول تعليق أمريكي على مطالبة إيران باعتقال ترامب

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علق المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران براين هوك على الطلب الإيراني من الشرطة الدولية "الإنتربول" اعتقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدوره في اغتيال قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني.
وفي هذا الصدد، شدد هوك، أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقده في الرياض اليوم الاثنين مع وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، على أن طلب الادعاء العام في طهران بملاحقة 36 شخصا في قضية اغتيال سليماني، وعلى رأسهم ترامب، "يحمل طابعا سياسيا ولا علاقة له بالأمن القومي أو السلام الدولي أو دعم الاستقرار".
ووصف المبعوث الأمريكي الطلب الإيراني بأنه "مجرد حيلة دعائية لا يحملها أحد على محمل الجد"، مضيفا: "نعتقد أن الإنتربول لا تتدخل ولا تصدر مذكرات حمراء تحمل طابعا سياسيا".
وأعلنت "الإنتربول" في غضون ذلك أنها لن تنظر في الطلب الإيراني، مشيرة إلى أن ميثاق المنظمة تمنعها من اتخاذ أي خطوات ذات صبغة سياسية أو عسكرية أو طائفية أو عرقية.