سببها كورونا .. سبع طرق للتغلب على مشكلة جنسية يعاني منها الرجال!

الإثنين 22 يونيو-حزيران 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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توصلت دراسة جديدة إلى أن المزيد من الرجال يعانون من مشاكل في الحياة الجنسية أثناء فترة الإغلاق المفروضة بسبب “كوفيد-19”.

وتشير البيانات من Google Trends إلى أن عمليات البحث عبر الإنترنت للحصول على معلومات حول الحالة – غالبا ما يشار إليها باسم “الضعف الجنسي” – كانت في أعلى مستوياتها على مدى الأشهر الماضية.

وقالت الدكتورة زوي ويليامز، الطبيبة العامة وسفيرة Superdrug Online Doctor: “مشاكل ضعف الانتصاب شائعة، وعادة ما تنتج عن الإجهاد والتعب والقلق أو شرب الكثير من الكحول. جميع عوامل الخطر التي تفاقمت، في كثير من الحالات، بسبب إغلاق “كوفيد-19″ الأخير. وفي معظم الحالات، الحالة لا تدعو للقلق. ولكن إذا استمرت، فقد تكون ناتجة عن مشاكل جسدية أو نفسية وينبغي التحدث مع الطبيب المختص حول الموضوع”.

وبهذا الصدد، كُشف عن بعض الطرق للمساعدة في التغلب على مشاكل الحياة الجنسية لدى الذكور:

1- فقدان الوزن

يعد الرجال الذين يعانون من زيادة الوزن، أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكري وارتفاع الكوليسترول – وكل هذه الحالات يمكن أن تسبب ضعف الانتصاب من تلقاء نفسها، وفقا لـ Healthline.

وأظهرت إحدى الدراسات أن 30% من الرجال الذين فقدوا نحو 12 كغ في المتوسط ​​خلال عامين، استعادوا الوظيفة الجنسية الطبيعية.

ووجدت أبحاث أخرى أن الرجل ذو قياس الخصر 42 بوصة، أكثر عرضة بنسبة 50% للإصابة بالضعف الجنسي، من الرجل ذو الخصر 32 بوصة.

2- التوقف عن التدخين

يحذر خبراء الصحة من أن التدخين ليس فقط سيئا لرئتيك، ولكنه قد يؤدي أيضا إلى ضعف الانتصاب.

وأظهرت الدراسات أنه كلما زاد تدخين الرجل – من حيث الكمية ومدة الوقت – كانت الحالة أشد سوءا.

3- تغيير النظام الغذائي

تقول إدارة الصحة الوطنية البريطانية NHS، إن إحدى طرق التغلب على ضعف الانتصاب هي اتباع نظام غذائي صحي.

وقال علماء في جامعة هارفارد إن الأطعمة المغذية، مثل الفاكهة والخضار والحبوب الكاملة والأسماك، تساعد أولئك الذين يعانون من العجز الجنسي.

4- ابدأ المشي

وفقا لدراسة في جامعة هارفارد، رُبطت 30 دقيقة فقط من المشي يوميا بانخفاض خطر الإصابة بالضعف الجنسي بنسبة 41%.

وتشير أبحاث أخرى إلى أن التمارين المعتدلة يمكن أن تساعد في استعادة الأداء الجنسي لدى الرجال، الذين يعانون من السمنة في منتصف العمر، المصابين بالضعف الجنسي.

5- تقوية عضلات قاع الحوض

يقول الخبراء إن قاع الحوض القوي يعزز الصلابة أثناء الانتصاب، ويساعد على منع الدم من مغادرة العضو الذكري – عن طريق الضغط على أحد الأوردة الرئيسية.

6- تقليل الإجهاد

يمكن علاج القلق والاكتئاب من خلال العلاج النفسي والعلاج السلوكي المعرفي.

وقد يوصي الطبيب العام بالعلاج الجنسي، إما بمفرده أو بالاشتراك مع علاج نفسي آخر.

7- العقاقير الطبية

عندما يكون ضعف الانتصاب ناتجا عن تضيق الأوعية الدموية في العضو الذكري، أو ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع الكوليسترول، يمكن أن تقدم الأدوية التي تعالج هذه الحالات، بعض المساعدة.

ويمكن أن يكون الضعف الجنسي أيضا بسبب اختلالات الهرمونات، والتي يمكن علاجها باستخدام استبدال الهرمونات – تعزيز هرمون التستوستيرون في كثير من الحالات.

وغالبا ما يستخدم الأطباء دواء مثل سيلدينافيل – المعروف أكثر باسم الفياغرا – لعلاج ضعف الانتصاب.