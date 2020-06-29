لماذا استدعى الرئيس هادي محافظ سقطرى رمزي محروس إلى الرياض

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توجه محافظ “أرخبيل سقطرى” شرقي اليمن، رمزي محروس، الإثنين، إلى العاصمة السعودية الرياض، بعد 11 يوما من سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي (مدعوم إماراتيا) على المحافظة.
وقال مسؤول حكومي يمني، فضل عدم الكشف عن هويته، إن المحافظ محروس غادر رفقة وزير الثروة السمكية اليمني فهد كفاين، على متن طائرة سعودية، مطار الغيضة الدولي بمحافظة “المهرة” (شرق).
وأضاف المسؤول ذاته أن محروس وكفاين توجها إلى الرياض، بناء على طلب من الرئيس هادي دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وفي 21 من يونيو/حزيران الحالي، وصل محروس إلى محافظة المهرة، عقب سيطرة قوات المجلس الانتقالي المدعومة من الإمارات على مدينة “حديبو” عاصمة المحافظة، في 19 من الشهر ذاته.
ولاحقا، اتهم محروس السعودية، قائدة التحالف العربي، بتسهيل سيطرة قوات المجلس على المحافظة.
وتأتي هذه الزيارة في أعقاب الحراك الذي ترعاه السعودية لتقريب وجهات النظر بين الحكومة والمجلس (يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله).
وتتهم الحكومة اليمنية الإمارات بدعم المجلس الانتقالي الانفصالي لخدمة أهدافها الخاصة في البلاد، لكن عادة ما تنفي أبوظبي صحة هذا الاتهام.