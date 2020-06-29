تفاصيل الاتفاق بين السفيرة الامريكية في بيروت والخارجية الامريكية ... بعد منعها من التصريحات

الإثنين 29 يونيو-حزيران 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قالت السفيرة الأمريكية لدى بيروت دوروثي شيا، اليوم ، إنها اتفقت مع وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي على “طي صفحة” قرار القضاء بمنع وسائل الإعلام من نقل تصريحات عنها، وهو القرار الذي وصفته بـ”المؤسف”.

وقالت شيا خلال مؤتمر صحافي عقدته عقب لقائها حتي، بمقر الوزراة في بيروت، “كان لقائي مع الوزير إيجابيا، وشددنا على ضرورة تقوية العلاقات الثنائية، والمسألة الأبرز التي بحثناها كانت القرار القضائي”.

وأضافت “لقد طوينا الصفحة على القرار المؤسف الذي أرى فيه تحييدا للأنظار عن الأزمة الحقيقية المتمثلة بتدهور الوضع الاقتصادي في لبنان”.

وأشارت إلى أن “الولايات المتحدة ستواصل مساعدة لبنان طالما أن الحكومة تتخذ الخطوات اللازمة لمعالجة أسباب الأزمة، كما أنها تقدر التعاون لتعزيز مصالحنا المشتركة العديدة وأهدافنا المتبادلة في هذه الأوقات العصيبة بشكل خاص”.

من جهته، شدد وزير الخارجية اللبناني، خلال اللقاء، بحسب بيان للخارجية، على “حرية الإعلام وحق التعبير، وهما حقان مقدسان”. وقال البيان “تطرق النقاش إلى المستجدات على الساحة المحلية، والعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين والشعبين”. وأكد أهمية التعاون بين الحكومتين في المجالات كافة، “دعما للبنان للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها”.

خلال لقاء السفيرة الأمريكية ووزير الخارجية اللبناني

تزامن ذلك مع تنظيم عدد من المحتجين وقفة أمام مبنى وزارة الخارجية تنديدا بمواقف السفيرة.

كما انضمت السفارة الإيرانية في لبنان إلى حزب الله في مهاجمة مواقف سفيرة واشنطن التي كانت قد قالت إن “منع الإعلام يصلح في إيران لا في لبنان”، فعلّقت السفارة الإيرانية على تصريحات شيا من خلال تغريدة على “تويتر” جاء فيها: “تعليقاً على التصريحات الأخيرة للسفيرة الأمريكية، والتي أشارت فيها إلى إيران “كلما ثرثرت أكثر، كلما بهدلت نفسها وبلادها أكثر. وهي لا يحق لها أن تنال من بلد آخر، من خلال الأراجيف التي تختلقها”.

وجاء أمر الاعتقال الذي أصدرته إيران بحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ما يتعلق بقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني ليؤشّر إلى أن القرار القضائي الصادر عن قاضي صور حول السفيرة الأمريكية في لبنان لم يكن معزولاً في الزمان والمكان.

ودخل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على خط الصراع الإيراني الأمريكي، فغرّد عبر تويتر قائلا “السياسة فنّ الممكن وليس فنّ المستحيل. إن المواجهة الإيرانية الأمريكية ستظهر نتائجها ربما بعد حزيران ٢٠٢١. هل ننتظر في لبنان ونغرق أكثر فأكثر أمام الحائط المسدود أم نسلك طريق التلاقي حيث أمكن لتفادي الانهيار. الواقعية السياسية تملي علينا إيجاد مخارج وهذا مطلوب من الجميع دون استثناء”.