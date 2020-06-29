بيان من البنك المركزي بعدن بخصوص رواتب الموظفين

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أصدر البنك المركزي في عدن توضيحا بخصوص رواتب الموظفين حيث قال" أنه لن يتوقف و سوف يستمر في أداء مهامه بحسب ما تصل إليه من موارد وتوفر سيولة .
كما نشر جدولا يوضح أيام صرف المرتبات والاجور مبيناً فيها الجهات والايام المخصصة لكل مرفق :
مأرب برس يعيد نشر افادة البنك المركزي بعدن :
*الاثنين 29 يونيو*
- شيكات موازنة لمكاتب السلطة المحلية عدن ((عدا التربية)) .
*الثلاثاء 30 يونيو*
- شيكات موازنة للسلطة القضائية ومرتبات السلطة المحلية أبين .
*الاربعاء 1 يوليو*
- مكاتب التربية عدن فقط .
*الاحد 5 يوليو*
- مكاتب السلطة المركزية محافظة عدن فقط .
*الاثنين 6 يوليو*
- شيكات موازنة لدواوين السلطة المحلية .
*الثلاثاء 7 يوليو*
- دواوين السلطة المركزية
1- الجامعات
2- المصالح
3- الاجهزة
4- المراكز
5- المعاهد
*الاربعاء 8 يوليو*
- مكاتب السلطة المحلية بالمحافظات الاخرى