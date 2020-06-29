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بيان من البنك المركزي بعدن بخصوص رواتب الموظفين

الإثنين 29 يونيو-حزيران 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب
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أصدر البنك المركزي في عدن توضيحا بخصوص رواتب الموظفين حيث قال" أنه لن يتوقف و سوف يستمر في أداء مهامه بحسب ما تصل إليه من موارد وتوفر سيولة .

كما نشر جدولا يوضح أيام صرف المرتبات والاجور مبيناً فيها الجهات والايام المخصصة لكل مرفق :

مأرب برس يعيد نشر افادة البنك المركزي بعدن :

*الاثنين 29 يونيو*

- شيكات موازنة لمكاتب السلطة المحلية عدن ((عدا التربية)) .

*الثلاثاء 30 يونيو*

- شيكات موازنة للسلطة القضائية ومرتبات السلطة المحلية أبين .

*الاربعاء 1 يوليو*

- مكاتب التربية عدن فقط .

*الاحد 5 يوليو*

- مكاتب السلطة المركزية محافظة عدن فقط .

*الاثنين 6 يوليو*

- شيكات موازنة لدواوين السلطة المحلية .

*الثلاثاء 7 يوليو*

- دواوين السلطة المركزية

1- الجامعات

2- المصالح

3- الاجهزة

4- المراكز

5- المعاهد

*الاربعاء 8 يوليو*

- مكاتب السلطة المحلية بالمحافظات الاخرى

 
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