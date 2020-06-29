”بن دغر“ يبلغ بريطانيا بضرورة تنفيذ ”اتفاق الرياض“ دون تجزئة وبما يعزز وحدة اليمن ويؤكد ”السلام الشامل يبدأ من عدن“

الإثنين 29 يونيو-حزيران 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 499

شدد مستشار رئيس الجمهورية الدكتور أحمد عبيد بن دغر، الاثنين 29 يونيو/حزيران، على ضرورة وأهمية تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة وما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم اماراتيا، بكامل بنوده لتحقيق السلام والاستقرار في المحافظات المحررة.

جاء ذلك خلال لقاءه، اليوم، مع سفير المملكة المتحدة لدى اليمن السيد مايكل أرون، لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الوطنية وعلى وجه الخصوص تنفيذ اتفاق الرياض.

وقال ”بن دغر“ في حديثه للسفير البريطاني أن ”السلام الشامل والعادل والدائم يبدأ من عدن، عاصمة الدولة المؤقتة“، مشيدا بجهود السعودية في جمع الشرعية والمجلس الانتقالي للبحث في مخارج تؤمن وقفاً دائماً لإطلاق النار وتنفيذاً جاداً في التعاطي مع بنود الاتفاق السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية في كليتها بالتزامن والتوازي.

وأعرب مستشار رئيس الجمهورية عن أمله في أن تخرج لقاءات الرياض بما يساعد على حماية النظام الجمهوري ويعزز وحدة اليمن(دولة اتحادية).

كما أشاد بمواقف المملكة المتحدة في دعم وحدة وأمن واستقرار بلادنا في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها جراء الانقلابات المتتالية على الدولة، مثمنا موقف بريطانيا الإنساني تجاه اليمن ومساعداتها السخية في مواجهة وباء الكورونا،ة.

من جانبه، أكد سفير المملكة المتحدة موقف بلاده الداعم لوحدة وأمن واستقرار اليمن، ودعمها للتحالف العربي، ومساندتها لجهود الأمم المتحدة لتحقيق سلام عادل وشامل في اليمن، معرباً عن أمله في أن تتكلل الجهود المشترك لتنفيذ انفاق الرياض وفي نزع فتيل الفتنة في أبين وأن يسود السلام في عدن والمحافظات المحررة.