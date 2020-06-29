وزارة التربية والتعليم تصدر قرارا جديدا بخصوص اختبارات الثانوية العامة

الإثنين 29 يونيو-حزيران 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

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عطفا على موافقة لجنة الطوارئ اليمنية على مقترح وزير التربية والتعليم بشأن اجراءات انهاء اختبارات المرحلة ،

أصدرت وزارة التربية والتعليم في العاصمة المؤقتة عدن الاحد الموافق 28/ 6/ 2020 م، قرارا وزاريا رقم (35) لسنة 2020م بشأن انهاء اختبارات مرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020م جاء فيه :

مادة 1:

نظرا لما تقتضيه الظروف الحالية بسبب استمرار تفشي جائحة كورونا في بلادنا ومعظم بلدان العالم، ومراعاة لحالة القلق التي يعيشها الطلاب والطالبات حيال مستقبلهم التعليمي واستجابة لدعوات ذويهم يتم العمل بالاجراءات التي من شأنها انهاء العام الدراسي وذلك على النحو الاتي :

1- يلغى الاختبار الوزاري لشهادة الثانوية العامة لهذا العام الدراسي 2019- 2020م.

2- يتم احتساب المعدل التحصيلي لكل مادة دراسية للطلاب والطالبات المنتظمين الذين جلسوا للدراسة من بداية العام الدراسي 2019- 2020م وادوا اختبارات نهاية الفصل الدراسي الاول للصف الثالث الثانوي وذلك على النحو الاتي :

* الدرجة النهائية التي تحصل عليها الطالب في مادة القران الكريم على سبيل المثال في :

الصف الاول الثانوي 100

الصف الثاني الثانوي 100

الصف الثالث الثانوي 10×10=100 (نتيجة محصلة الفصل الدراسي الاول)

المجموع مقسوم على ثلاثة 300÷3= 100 درجة (وهي الدرجة النهائية التي سيتم احتسابها للطالب في المادة)

(ويقاس عليها احتساب المعدل التحصيلي لبقية المواد الدراسية)

* يستثنى من هذا القرار الطلاب والطالبات المتقدمين تحت مسمى ( منتسبين - مكملين - اعادة اختبار شهادة الثانوية العامة "تحسين معدل " ويتم تأجيلهم للعام الدراسي 2020- 2021م.

3- تتولى الادارة العامة للاختبارات بوزارة التربية والتعليم استكمال الاجراءات الفنية لرصد النتيجة النهائية للطلاب والطالبات للعام الدراسي 2019- 2020م.

مادة 2 :

يكلف مديرو مكاتب التربية والتعليم في المحافظات باعتماد الكشوفات النهائية للمعدل التحصيلي للطلاب والطالبات للعام الدراسي 2019- 2020م وفق الاجراءات الاتية :

* استلام الكشوفات النهائية للمعدل التحصيلي للطلاب والطالبات الخاصة بالمحافظة من الادارة العامة للاختبارات بالوزارة وارسالها الى ادارات التربية والتعليم بالمديريات واعتمادها من قبل مديري ادارات التربية والتعليم بعد اعتمادها ومراجعتها من قبل مديري المدارس المعنيين.

* تعطى فترة اسبوعين من اصدار هذا القرار للتنفيذ على ان يتم اعادتها للادارة العامة للاختبارات بعد اعتمادها من قبل مديري مكاتب التربية والتعليم بالمحافظات.

مادة 3:

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه كلا فيما يخصه .