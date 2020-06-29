شاهد بالصور.. القضاء على خلية إرهابية يتزعمها ”سبيعان“ تعمل لصالح الحوثيين في مأرب

الإثنين 29 يونيو-حزيران 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أفادت مصادر أمنية، الاثنين 29 يونيو/حزيران، بأن قوات الجيش الوطني تمكنت من القضاء على خلية إرهابية تابعة لميليشيا الحوثي في وادي عبيدة شمالي محافظة مأرب (شرقي اليمن).

وقالت المصادر، إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية داهمت مساء أمس، وكراً لعصابة تابعة لميليشيا الحوثي منطقة "الخشعة" بمديرية الوادي واشتبكت معها.

وأوضحت أن العصابة يتزعمها شخص يدعى"محسن سبيعان" كانت تعمل على زراعة العبوات الناسفة في خطوط إمداد الجيش الوطني.

وأكدت المصادر، أن اشتباكات عنيفة استمرت حتى ظهر اليوم انتهت بمقتل جميع أفراد الخلية وعددهم ثمانية بينهم زعيمها "سبيعان"، بالاضافة إلى مقتل 2 من أفراد الجيش.

وعثرت قوات الجيش داخل مواقع أعضاء الخلية على عتاد عسكري كبير، وملازم ووثائق حوثية، إضافة لمعدات تستخدم في صناعة الطائرات المسيرة.

وتتهم السلطات وأبناء القبائل عناصر الخلية بالمشاركة في زراعة الألغام والعبوات الناسفة على طرق إمداد الجيش اليمني وخصوصاً في جبهة "العلم" المحاذية لمحافظة "الجوف".