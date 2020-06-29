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أخطر وأقوى أتهام رسمي من وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية للإمارات المتحدة

الإثنين 29 يونيو-حزيران 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - سبوتنيك
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توجهت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق، بالشكر لدولة السودان لقيامها بالقبض على سودانيين كان من المقرر لهم القتال كمرتزقة في الأراضي الليبية.

وقال المتحدث باسم خارجية الوفاق محمد القبلاوي: "نشكر ونرحب بما قامت به قوات الأمن السودانية لمنع تجنيد مواطنين سودانيين للقتال كمرتزقة في ليبيا"، بحسب بوابة "الوسط".

وأضاف القبلاوي "كما نندد بمحاولات بعض الدول على رأسها الإمارات لاستغلال الوضع الإنساني لهؤلاء الشباب في خرق صارخ لقرارات مجلس الأمن والزج بهم في أتون حرب لا تعود عليهم إلا بالموت والهلاك".

وأعلنت قوات الأمن السودانية ضبط 122 مواطنا من الشباب في طريقهم إلى ليبيا للعمل كمرتزقة، مساء أمس الأحد، مشددة على أنهم سيحالون إلى القضاء للمحاكمة بتهم مختلفة.

وكشف الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع السودانية، العميد جمال جمعة، عن قيام قوة أمنية مشتركة تمكنت من "القبض على 122 متفلتا بينهم 8 أطفال متوجهين للعمل كمرتزقة في ليبيا".

وتزايدت خلال الفترة الأخيرة الدعوات الدولية والإقليمية بضرورة وقف الاقتتال في ليبيا، تمهيدا للحلول السياسية عبر طاولة المفاوضات.

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