إيران تتوعد بملاحقة 36 شخصا عبر الإنتربول الدولي تورطوا في اغتيال قاسم سليماني

الإثنين 29 يونيو-حزيران 2020 الساعة 05 مساءً / مارب برس - وكالات

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أعلن الإدعاء العام في طهران أنه أعد قائمة تضم 36 شخصا وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على علاقة مباشرة أو غير مباشرة باغتيال القائد السابق لـ"فيلق القدس" قاسم سليماني.

وقال المدعي العام، علي القاصي مهر، في تصريح اليوم الاثنين، إن ترامب على رأس تلك الشخصيات وسنعمل على ملاحقته قضائيا حتى بعد انتهاء ولايته كرئيس للولايات المتحدة.

وأكد مهر أنه تم التعرف على 36 شخصا على علاقة مباشرة أو غير مباشرة باغتيال قاسم سليماني، بينهم مسؤولون سياسيون وعسكريون في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى، مضيفا أن السطلة القضائية طلبت من الإنتربول الدولي القبض عليهم وأعلنت الوضع الأحمر بالنسبة لهم.

وأوضح أن القضاء وجه ضد هؤلاء الأشخاص تهمة القتل والقيام بعمل إرهابي. تجدر الإشارة إلى أن قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني قُتل بغارة أمريكية على سيارته بالقرب من مطار بغداد، في الثالث من يناير الماضي،

وكان برفقة نائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" العراقي السابق أبو مهدي المهندس، الذي قتل معه في الغارة.