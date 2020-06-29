أخطر وأقوى أتهام رسمي من وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية للإمارات المتحدة الإنتربول الدولي يتلقى طلبا باعتقال الرئيس الأمريكي ترامب ... أول تعليق رسمي إيران تتوعد بملاحقة 36 شخصا عبر الإنتربول الدولي تورطوا في اغتيال قاسم سليماني وفاة مؤسس أول بنك إسلامي في العالم عاجل: محافظ سقطرى يصل الرياض الاطاحة بقائد عسكري خان الشرعية والتوافق على محافظ لعدن.. حوار غير مباشر بين الحكومة والانتقالي عبر وسيط سعودي يبحث هذه النقاط وملفات اخرى قتلى وجرحى في هجوم شنه مسلحون على بورصة اشداد المعارك في صعدة والجيش الوطني يزف بشائر النصر ..وهذه اخر المستجدات الجيش الوطني يكسر هجوم لمليشيات الحوثي في الضالع الجيش الوطني يعلن ضبط سفينة تحمل كميات كبيرة من الأسلحة المهربة
افادت مصادر اعلامية متطابقة مساء الاثنين بوصول محافظ سقطرى رمزي محروس الى الرياض قادما من المهرة على متن طائرة سعودية.
وكانت انباء تحدثت ان السعودية سترسل لجنة الى سقطرى برئاسة وزير الثروة السمكية فهد كفاين وبصحبة المحافظ رمزي محروس ،ستتولى الاشراف على استلام مؤسسات الدولة من مليشيات الانتقالي.
وغادر رمزي محروس سقطرى قبل ايام عقب الاحداث التي شهدتها المحافظة وانقلاب الانتقالي المدعوم من الامارات على الدولة واحتلال مؤسساتها.