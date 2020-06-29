عاجل: محافظ سقطرى يصل الرياض

الإثنين 29 يونيو-حزيران 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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افادت مصادر اعلامية متطابقة مساء الاثنين بوصول محافظ سقطرى رمزي محروس الى الرياض قادما من المهرة على متن طائرة سعودية.

وكانت انباء تحدثت ان السعودية سترسل لجنة الى سقطرى برئاسة وزير الثروة السمكية فهد كفاين وبصحبة المحافظ رمزي محروس ،ستتولى الاشراف على استلام مؤسسات الدولة من مليشيات الانتقالي.

وغادر رمزي محروس سقطرى قبل ايام عقب الاحداث التي شهدتها المحافظة وانقلاب الانتقالي المدعوم من الامارات على الدولة واحتلال مؤسساتها.