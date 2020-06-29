قتلى وجرحى في هجوم شنه مسلحون على بورصة

الإثنين 29 يونيو-حزيران 2020 الساعة 12 مساءً / مأرب برس- وكالات

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أفادت وسائل إعلام محلية باكستانية بأن مسلحين هاجموا واقتحموا اليوم الاثنين مبنى بورصة باكستان في كراتشي، وأسفر الهجوم عن قتلى وجرحى.

وقالت الشرطة الباكستانية إن أربعة مسلحين هاجموا مبنى البورصة في مدينة كراتشي اليوم الاثنين، لكن قوات الأمن سرعان ما قتلتهم جميعا.

وقال الجيش إن شخصين آخرين على الأقل قتلا أيضا، فضلا عن جرح آخرين. وأضاف قائد شرطة كراتشي غلام نبي ميمون لرويترز إن المسلحين هاجموا المبنى بالقنابل اليدوية والبنادق. ويقع المبنى في منطقة شديدة التأمين ويضم أيضا المكاتب الرئيسية للعديد من البنوك الخاصة.

وأضاف ميمون "قُتل أربعة مهاجمين، كانوا قد جاءوا في سيارة كورولا فضية اللون". وألقى المسلحون في البداية قنبلة يدوية ثم فتحوا النار على موقع أمني خارج المبنى. وقتل الأربعة عندما ردت قوات الأمن.

وقالت البورصة الباكستانية على تويتر "لا يزال الوضع يتكشف، وتباشر الإدارة، بمساعدة قوات الأمن، إدارة الوضع الأمني والسيطرة على الموقف". ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.