قتلى وجرحى في هجوم شنه مسلحون على بورصة اشداد المعارك في صعدة والجيش الوطني يزف بشائر النصر ..وهذه اخر المستجدات الجيش الوطني يكسر هجوم لمليشيات الحوثي في الضالع الجيش الوطني يعلن ضبط سفينة تحمل كميات كبيرة من الأسلحة المهربة لماذا قام حزب الله اللبناني بتزويج زينب قاسم سليماني بأحد قياداته ؟ تعازينا للشيخ أحمد صالح العيسي بوفاة والده سلطنة عمان تكشف عن بشرى سارة للعاملين بالقطاع الخاص تركيا تعلن عن إنجاز عالمي كبير ... نجاح العلاج الإشعاعي لمصابي كورونا من بينها اليمن.. الكشف عن تحرك خليجي مشترك لحلحلة أزمات المنطقة .. تفاصيل الطالبة المعجزة.. كفيفة تركية تحفظ القرآن في 12 شهرا
أفادت وسائل إعلام محلية باكستانية بأن مسلحين هاجموا واقتحموا اليوم الاثنين مبنى بورصة باكستان في كراتشي، وأسفر الهجوم عن قتلى وجرحى.
وقالت الشرطة الباكستانية إن أربعة مسلحين هاجموا مبنى البورصة في مدينة كراتشي اليوم الاثنين، لكن قوات الأمن سرعان ما قتلتهم جميعا.
وقال الجيش إن شخصين آخرين على الأقل قتلا أيضا، فضلا عن جرح آخرين. وأضاف قائد شرطة كراتشي غلام نبي ميمون لرويترز إن المسلحين هاجموا المبنى بالقنابل اليدوية والبنادق. ويقع المبنى في منطقة شديدة التأمين ويضم أيضا المكاتب الرئيسية للعديد من البنوك الخاصة.
وأضاف ميمون "قُتل أربعة مهاجمين، كانوا قد جاءوا في سيارة كورولا فضية اللون". وألقى المسلحون في البداية قنبلة يدوية ثم فتحوا النار على موقع أمني خارج المبنى. وقتل الأربعة عندما ردت قوات الأمن.
وقالت البورصة الباكستانية على تويتر "لا يزال الوضع يتكشف، وتباشر الإدارة، بمساعدة قوات الأمن، إدارة الوضع الأمني والسيطرة على الموقف". ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.