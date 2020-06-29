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اشداد المعارك في صعدة والجيش الوطني يزف بشائر النصر ..وهذه اخر المستجدات

الإثنين 29 يونيو-حزيران 2020 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-خاص
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 تمكنت قوات الجيش الوطني باسناد من طيران ومدفعية التحالف العربي في محافظة صعدة من السيطرة على عدد من التباب في سلسة جبال رشاحة الإستراتيجية المطلة على صحراء البقع كتاف بقيادة العميد عبدالرحمن اللوم.

وقالت مصادر عسكرية ان مدفعية الجيش الوطني و طائرات التحالف العربي قصفت مواقع وتجمعات لمليشيات الحوثي في تبة العلم و اسفرت عن مقتل وجرح العشرات من عناصر مليشيات الحوثي الكهنوتية.

وافاد المصدر " ان التباب التي تم تحريرها كانت المليشيات الحوثية تتخذها قاعدة عمليات رئيسية لاطلاق الصواريخ على المملكة العربية السعودية وشن الهجمات على مواقع الجيش الوطني المتمركزة في التباب المقابلة لجبال رشاحة وبذلك نكون قدأمنا سوق البقع من القذائف الحوثية وكذا الخط الدولي الرابط بين البقع والمملكة العربية السعودية.

الجدير بالذكر ان العملية العسكرية التي شنهتا آلوية التوحيد، فجر الخميس، تاتي بالتزامن مع المعارك المستمرة التي يخوضها الجيش الوطني في محافظة مأرب وصنعاء ضد مليشيات الحوثي الانقلابية الموالية لإيران.

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