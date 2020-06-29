الجيش الوطني يكسر هجوم لمليشيات الحوثي في الضالع

الإثنين 29 يونيو-حزيران 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- خاص

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صدت القوات الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية اعنف الهجمات التي شنها مسلحون مليشيات الحوثي في محافظة الضالع ، وأوقعت في صفوفهم قتلى وجرحى .

وذكر مصدر عسكري أن مسلحين لمليشيات الحوثي شنت، فجر اليوم ، هجمات على مواقع لقوات الجيش الوطني في قطاعي الثوخب وحبيل يحيى غرب بلاد حجر شمال شرقي مديرية الحشاء غرب الضالع.

وأضاف المصدر أن قوات الجيش الوطني والوية العمالقة تمكنت عقب المعارك التي استمرت 6 ساعات، من صد هجمات ملشيات الحوثي، وأوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم ، فيما تحاصر آخرين حاولوا سحب جثث قتلى وإجلاء جرحى من عناصرها، بينهم قيادي ميداني.