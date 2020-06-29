الجيش الوطني يعلن ضبط سفينة تحمل كميات كبيرة من الأسلحة المهربة

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أفادت مصادر بضبط التحالف العربي بقيادة السعودية سفينة على متنها كميات كبيرة من الأسلحة المهربة.
وقالت المصادر إن قوات التحالف العربي ضبطت سفينة تجارية تحمل على متنها كميات كبيرة من الأسلحة المهربة قبالة سواحل الشحر شرق ميناء المكلا في محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن.
وأفادت المصادر بأن عملية ضبط السفينة تزامنت مع إجراءات أمنية مشددة وتحليق مكثف للطيران في سماء الشحر.
وأضافت أن شحنة الأسلحة المهربة تم التحفظ عليها بالحوض المائي لميناء الشحر السمكي وسط إجراءات مشددة من قوات الأمن والنخبة الحضرمية ولم تتضح حتى الآن وجهتها.